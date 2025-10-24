Konferencija
Kaune nepilnamečio kuprinėje rastas šratasvydžio pistoletas

2025 m. spalio 24 d. 08:16
Kaune 15-mečio kuprinėje rastas šratasvydžio pistoletas.
Kaip pranešė Policijos departamentas, ketvirtadienį apie 14 val. Rytų gatvėje nepilnametis (gim. 2010 m.) kuprinėje turėjo galimai „Airsoft“ pistoletą.
Surinkta medžiaga dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.
Tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
