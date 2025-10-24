Klaipėdos policijos kieme – neblaivaus jaunuolio smūgiai policininkui

Kaip skelbia Policijos departamentas, incidentas įvyko ketvirtadienį, apie 15 val., Kauno gatvėje, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kieme, neblaivus (1,86 prom.) jaunuolis (gim. 2006 m.), aktyviais veiksmais pasipriešino ir sužalojo Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūną (gim. 2004 m.).
Medikai pareigūnui suteikė pagalbą, jis gydosi ambulatoriškai.
Policininką sužalojęs vyras buvo atvežtas, nes įtariamas neblaivus vairavęs automobilį, sukėlęs techninį eismo įvykį ir pasišalinęs iš įvykio vietos. Jam pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo išgėrus, vairuotojas uždarytas į areštinę.
KlaipėdaPolicijapasipriešinimas
