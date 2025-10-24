Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
Lietuvos dienaKriminalai

Klaipėdos policijos kieme – neblaivaus jaunuolio smūgiai policininkui

2025 m. spalio 24 d. 08:09
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kieme pareigūnui pasipriešino į šią policijos įstaigą atvežtas neblaivus vairuotojas.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip skelbia Policijos departamentas, incidentas įvyko ketvirtadienį, apie 15 val., Kauno gatvėje, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kieme, neblaivus (1,86 prom.) jaunuolis (gim. 2006 m.), aktyviais veiksmais pasipriešino ir sužalojo Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūną (gim. 2004 m.).
Medikai pareigūnui suteikė pagalbą, jis gydosi ambulatoriškai.
Policininką sužalojęs vyras buvo atvežtas, nes įtariamas neblaivus vairavęs automobilį, sukėlęs techninį eismo įvykį ir pasišalinęs iš įvykio vietos. Jam pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo išgėrus, vairuotojas uždarytas į areštinę.
KlaipėdaPolicijapasipriešinimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.