Kratos Šalčininkų rajone: rasta 16 tūkst. pakelių kontrabandinių rūkalų

2025 m. spalio 24 d. 11:31
Vilniaus AVPK
Ankstyvą spalio 21-osios rytą Jašiūnų (Šalčininkų raj.) miestelyje atliktos kratos davė vaisių.
Policijos pareigūnai aptiko ir paėmė net 16 tūkst. pakelių kontrabandinių rūkalų.
Sulaikytas vyras (gim. 1981 m.), neteisėtai disponavęs akcizais apmokestinamomis prekėmis.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 1992 str. 3 d. Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras.
Pareigūnai primena, kad nelegali prekyba kenkia visai visuomenei – valstybės biudžetas netenka mokesčių, o sąžiningi verslai patiria nuostolių. 
Policija dėkoja pilietiškiems gyventojams už suteiktą informaciją, padėjusią užkirsti kelią neteisėtai veiklai, ir ragina apie bet kokią daromą nusikalstamą veiką ar teisės pažeidimą nedelsiant pranešti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
