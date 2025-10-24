Prienų rajone – kraupi egzekucija: laiptinėje nužudytas senolis, sučiupti du jauni jo kaimynai

Iškart po mirties buvo pradėtas tyrimas dėl mirties priežasties nustatymo.
Tačiau palaikus išsamiai ištyrę teismo medicinos ekspertai praėjus daugiau mėnesiui daugiau konstatavo smurtinę mirtį ir byla buvo perkvalifikuota į žmogžudystę.
Teisėsauga nustatė du įtariamuosius žudikus. Abu bendrininkai – jauno amžiaus, dar nesulaukę 30 metų.
Policijos kriminalistai praėjusią savaitę sučiupo vieną įtariamąjį, kuriam skirtas dviejų mėnesių suėmimas. Trečiadienį buvo sulaikytas antras įtariamasis – pastarajam teismas skyrė suėmimą tokiam pačiam laikotarpiui.
Apie sulaikymus naujienų portalui Lrytas patvirtino ikiteisminiam tyrimui vadovaujantis Kauno prokuroras Vytautas Gataveckas.
75 metų vyro kūnas daugiabučio laiptinės aikštelėje buvo aptiktas 2025 metų rugpjūčio 30 dieną. Jis savo bute gyveno vienas.
Žaizda galvoje pareigūnams sukėlė abejonių, ar pensininkas netapo smurto auka, tačiau egzistavo ir kita versija: garbaus amžiaus vyriškis galėjo nukristi, neišlaikęs pusiausvyros arba staiga pablogėjus sveikatos būklei, ir mirtinai susižaloti.
Gavę medicinos ekspertų išvadas apie smurtinę mirtį, kriminalistai nustatė du jaunus įtariamuosius, gyvenančius tame pačiame daugiabutyje.
Neilgai trukus prieš juos pavyko surinkti svarių kaltės įrodymų – pareigūnai, apklausę liudytojus, nustatę smurtautojų buvimo vietą pagal mobilaus ryšio telefonų signalą ir atlikę kitus tyrimo veiksmus, konstatavo, jog visi įkalčiai veda prie būtent šių dviejų jaunuolių.
Ar jie pripažįsta savo kaltę, kol kas tyrimo sumetimais neskelbiama. Įtariamieji yra žinomi teisėsaugai.
Konfliktas tarp pensininko ir jam į vaikaičius tinkančių kaimynų veikiausiai įsiplieskė dėl menkavertės priežasties. Būdami fiziškai stipresni, jie, kaip įtariama, ir surengė kraupią egzekuciją.
Abiem suimtiesiems gresia kalėjimas nuo 7 iki 15 metų.
ŽmogžudystėPrienų rajonaspensininkas
