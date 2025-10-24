Orai
Lietuvos diena
Kriminalai
2025 m. spalio 24 d. 09:05
Šiaulių kalėjime rastas paketas su mobiliaisiais telefonais
2025 m. spalio 24 d. 09:05
Lietuvos kalėjimų tarnyba
Ketvirtadienį, apie 18.50 val., Šiaulių kalėjimo budėtojas pranešė, kad apie 18.30 val. prie įstaigos krepšinio aikštelės buvo rastas įtartinas paketas.
Jį apžiūrėjus, viduje aptikti trys mobiliojo ryšio telefonai.
Apie įvykį informuotos atsakingos tarnybos, aiškinamasi dėl įvykio aplinkybių.
Lietuvos kalėjimų tarnyba
Šiaulių kalėjimas
Telefonai
