Lietuvos diena

Šiaulių kalėjime rastas paketas su mobiliaisiais telefonais

2025 m. spalio 24 d. 09:05
Lietuvos kalėjimų tarnyba
Ketvirtadienį, apie 18.50 val., Šiaulių kalėjimo budėtojas pranešė, kad apie 18.30 val. prie įstaigos krepšinio aikštelės buvo rastas įtartinas paketas.
Jį apžiūrėjus, viduje aptikti trys mobiliojo ryšio telefonai.
Apie įvykį informuotos atsakingos tarnybos, aiškinamasi dėl įvykio aplinkybių.
