Lietuvos dienaKriminalai

Širvintų rajone – smurtas prieš nepilnametę

2025 m. spalio 24 d. 09:00
Lrytas.lt
Ketvirtadienį Širvintų rajone smurtą patyrė nepilnametė mergina.
Prieš nepilnametę (gim. 2008 m.) buvo smurtauta apie vidurdienį.
Pranešimą apie tai gavę pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl fizinio skausmo sukėlimo.
