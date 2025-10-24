Teismas skelbs nuosprendį mergaitės pagrobimu Kaune kaltinamam G. Filipavičiui

Prokuratūra prašo skirti vyrui 20 metų laisvės atėmimo bausmę. Be vaiko pagrobimo kauniečiui buvo inkriminuota dar daugiau negu 10 nusikaltimų. Prokuroro siūlomą bausmę palaiko ir nukentėjusios mergaitės tėvai.
Kaltinamojo advokatas Aleksandras Pocius prašo skirti ginamajam 7 metų laisvės atėmimo bausmę. Pasak advokato, su jo pasiūlyta bausme G. Filipavičius sutinka ir kaltę pripažįsta.
44 metų vyras verdikto laukia, būdamas suimtas ir nuosprendžio paskelbimo metu bus suimtas.
G. Filipavičiui nukentėjusieji iš viso pareiškė 300 tūkst. eurų siekiančius neturtinės žalos ieškinius. Pagrobtos mergaitės vardu pateiktas 200 tūkst. eurų ieškinys, tėvai kiekvienas pareiškė po 50 tūkst. eurų ieškinius. Kaltinamojo advokatas sako, kad vyras turto neturi ir vargu, ar pajėgtų sumokėti tokią sumą, jei pinigai būtų priteisti.
Pagrobta mergaitė rasta įkalinta vyro garaže
ELTA primena, kad G. Filipavičius kaltinamas pernai sausį Kaune pagrobęs į parduotuvę išėjusią mažametę. Vaikas pagrobtas iš viešojo transporto stotelės sausio 7 dieną, o surastas po dviejų parų garaže, Technikos gatvėje. Kartu su ja rastas ir pagrobėjas.
Mergaitės visame Kaune ieškojo šimtai žmonių. Vaiką sėkmingai pavyko surasti, pareigūnams peržiūrėjus vaizdo įrašus, apklausus liudytojus ir surinkus kitą informaciją.
Po vaiko išlaisvinimo tuometinis Kauno policijos vadovas Mindaugas Baršys teigė, kad garažas, kuriame buvo laikyta mergaitė, buvo „šiek tiek pritaikytas“ įkaito laikymui.
Perduodant bylą į teismą prokuratūra teigė, kad kauniečiui iš viso inkriminuojama 13 nusikaltimų: svetimo vaiko pagrobimas, nežymus sveikatos sutrikdymas, neteisėtas laisvės atėmimas, plėšimas, neteisėtas disponavimas šaunamuoju ir nešaunamuoju ginklu ir kt.
Ne visi G. Filipavičiui pareikšti kaltinimai nėra viešinami, siekiant apsaugoti nukentėjusiųjų teises, jų privatumą.
