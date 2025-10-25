Konferencija
Panevėžio rajone vagys „išrengė“ BMW: padaryta nemenka žala

2025 m. spalio 25 d. 09:23
Lrytas.lt
Panevėžio rajone ilgapirščiai „išrengė“ visureigį BMW: šeimininkas patyrė nemenkus nuostolius.
Policija pranešė, jog penktadenį, apie 7 val. 24 min. vyras (gim. 1982 m.) pranešė, kad Panevėžio r., Naujamiestyje, spalio 23 d. nuo 17 val. iki spalio 24 d. 07 val. 10 min., išdaužus automobilio dešinės pusės galinių durelių galinį mažąjį stiklą, įsibrauta į automobilį BMW X5 (2016 m. laidos), stovėjusi namo kieme.
Pavogti: 2 priekiniai žibintai, 2 galinio vaizdo veidrodėliai, 4 ratai, prietaisų skydelis, vairas, pavarų svirtis, multimedijos kompiuterio blokas, ekranas ir ekrano valdymo ratukas. Nuostolis – 6 500 Eur.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
