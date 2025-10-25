Sukčiai toliau šluoja aukų sąskaitas: nuostoliai – dešimtys tūkstančių eurų

Policija pranešė, jog penktadienį, apie 18 valandą į pareigūnus kreipėsi 45 metų klaipėdietis, kuris pranešė, jog trečiadienį, apie 22 valandą, jam būnant namuose telefonu paskambino nepažįstami asmenys (bendravo rusų kalba), kurie, prisistatę telekomunikacijų bendrovės ir banko darbuotojais, taip pat policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 18 862,39 euro.
Be to, ketvirtadienį buvo gautas pranešimas, kad spalio 6 d., 14 val. 20 min. Vilniuje, galimai sukūrus netikrą įmonės ir jos tiekėjų elektroninį paštą bei vykdant susirašinėjimą ir sandorius nurodant netikras banko sąskaitas, iš įmonės banko sąskaitos buvo pasisavinta 14 352 eurų.
Taip pat policija informavo, jog penktadienį, apie 13 val. 25 min. į Vilniaus 1-ąjį komisariatą kreipėsi vyras (gim. 1940 m.), kuris pareiškė, kad spalio 22 d. apie 11 val. 30 min. Vilniuje, jam būnant namuose, telefonu paskambino nepažįstami asmenys (bendravo rusų kalba), kurie, prisistatę telekomunikacijų bendrovės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 10 000 eurų.
Iškeltos baudžiamosios bylos dėl sukčiavimo, nusikaltėlių pėdsakų aptikti kol kas nepavyksta.
sukčiavimasVilniusKlaipėda
Rodyti daugiau žymių