Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
Lietuvos dienaKriminalai

Klaipėdos miške – šiurpus radinys: žmogžudystė atvėrė kruvino gaujų karo užkulisius Garsiausios Lietuvos bylos

2025 m. spalio 26 d. 20:29
Lrytas Premium nariams
Klaipėdoje 2001-aisiais pavyko atskleisti pirmąją per dešimt metų su kruvinais gaujų karais pajūryje susijusią žmogžudystę.
Daugiau nuotraukų (2)
Atsukam laikąLrytas PremiumKlaipėda
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.