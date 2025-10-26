Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Nauja Vyriausybė
Mano erdvė
Karas Ukrainoje
Konferencija Mano erdvė
Saugumo kodas
Švietimo kodo klasė
Lrytas rekomenduoja
Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
Lietuvos diena
Kriminalai
2025 m. spalio 26 d. 20:29
Klaipėdos miške – šiurpus radinys: žmogžudystė atvėrė kruvino gaujų karo užkulisius
Garsiausios Lietuvos bylos
2025 m. spalio 26 d. 20:29
Lrytas Premium nariams
Klaipėdoje 2001-aisiais pavyko atskleisti pirmąją per dešimt metų su kruvinais gaujų karais pajūryje susijusią žmogžudystę.
Daugiau nuotraukų (2)
Atsukam laiką
Lrytas Premium
Klaipėda
Rodyti daugiau žymių