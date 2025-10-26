Šeštadienį siautėjo padegėjai: Alytaus rajone supleškintas pastatas, Vilniuje – mopedas

Policijos departamentas informavo, jog šeštadienio naktį, apie 1 val. 40 min. Alytaus r., Obelninkų k., ūkiniame pastate kilo gaisras, kurio metu pastatas sudegė. Įtariamas padegimas. Nuostolis nustatinėjamas.
Taip pat pranešta, kad šeštadienį, apie 23 valandą Vilniuje, Upės g., automobilių stovėjimo aikštelėje, padegtas mopedas „Piaggio NRG“, žala tikslinimama.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl svetimo turto sunaikinimo arba sugadinimo visuotinai pavojingu būdu. Už tai gresia laisvės atėmimas iki 5 metų. Padegėjai dar nenustatyti.
padegimasVilniusAlytaus rajonas
