Kriminalai

Panevėžyje sulaikytas vyras – šalia jo ant žemės rasta 10 pakelių su narkotikais

2025 m. spalio 27 d. 08:10
Vėlų sekmadienio vakarą Panevėžyje policija sulaikė vyrą, o šalia jo ant žemės rado 10 maišelių, kaip įtariama, su narkotine medžiaga.
Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 23.15 min. Nemuno gatvėje, netoli pastato, sulaikytas vyras (gim. 1994 m.).
Šalia jo ant žemės rasta ir paimta 10 vnt. polietileninių maišelių su baltos spalvos kristalizuota, įtariama, narkotine medžiaga.
Vyras uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
