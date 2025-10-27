Šilalės ir Vilniaus rajonuose girti vairuotojai sukėlė avarijas

Apie 11.25 val. Šilalės rajone, Šilų kaime, neblaivus (3,12 prom.) automobilio „VW Passat“ vairuotojas, gim. 1982 m., vairavo automobilį neturėdamas teisės vairuoti transporto priemones, nepasirinko saugaus važiavimo greičio ir atstumo nuo priekyje ta pačia kryptimi važiavusio automobilio „Audi A4 Avant“, kurį vairavo blaivus vyras, gim. 1995 m., ir į jį atsitrenkė.
Įvykio metu žmonės nenukentėjo, apgadinti abu automobiliai. Vyras sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo.
Toks pat ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas ir po eismo įvykio Vilniaus rajone.
Čia apie 12 val. 41 min. Punžonių kaime, automobilis „Mitsubishi“, lenkė automobilį „Toyota“, vairuojamą moters (gim. 1967 m.).
Priešpriešiais pasirodžius kitam automobiliui, automobilis „Mitsubishi“, bandydamas sugrįžti į savo eismo juostą, kliudė automobilį „Toyota“, kuris po smūgio nuvažiavo nuo kelio į šalikelę ir vertėsi.
Automobilis „Mitsubishi“, nuvertęs kelio ženklą, taip pat nuvažiavo nuo kelio.
Automobilį „Mitsubishi“ vairavęs vyras iš eismo įvykio vietos pasišalino, 14 val. jam nustatyta 1,78 prom.
