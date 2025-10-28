Lietuvos apeliacinio teismo sprendimu 13 metų kalėti nuteisto grupuotės vadeivos Giedriaus Janonio-Kamuolio ir kitų mafiozų skundus Aukščiausiasis teismas atvertė antradienį. Iš viso byloje figūruoja 16 nusikalstamo pasaulio veikėjų. Aukščiausiojo teismo pirmininko atstovė ryšiams su visuomene Tautvilė Merkevičiūtė naujienų portalą Lrytas informavo, jog skundus pateikė 14 nuteistųjų.
„Kamuolinių“ advokatai posėdyje dalyvavo „gyvai“, o pastarųjų klientai – nuotoliniu būdu, iš Vilniuje, Alytuje ir Pravieniškėse esančių įkalinimo įstaigų. Gynėjai aiškino, jog žemesnės instancijos teismai neva buvo šališki.
G. Janonis ir jo sėbrai kalėjime atsidūrė už išpuolių prieš pasaulio bušido čempioną Remigijų Morkevičių (vėliau kitos mafijinės grupuotės nužudytą Kaune, prie savo namų) ir pastarojo draugą, „kamuolinį“ Mantą Pečiulį organizavimą Nyderlandų Karalystėje, taip pat už nelegalių ginklų laikymą, plėšimo organizavimą ir kitus nusikaltimus.
Šiurpūs liudijimai apie ausies nupjovimą
Vienas iš gaujai inkriminuotų epizodų buvo užpuolimo prieš R. Morkevičių ir M. Pečiulį organizavimas. Tai įvyko 2011 metų vasarą.
Kriminalistų duomenimis, G. Janonis tada smarkiai įniršo sužinojęs, kad ryšius su nusikalstamo pasaulio atstovais palaikęs R. Morkevičius ir M. Pečiulis, pravarde Ruonis, smurtavo prieš Kamuolio svainį E. Buivą-Beždžionę, kuris taip pat buvo priskiriamas mafijai ir garsėjo automobilių vagystėmis. Siekdamas išlaikyti autoritetą mafijoje, G. Janonis surengė „išsišokėlių“ medžioklę, iš pradžių vykusią Kaune, o vėliau persikėlusią į Nyderlandus.
Bylos duomenimis, gaujos narių slaptų susitikimų metu buvo nuspręsta abu „prasižengėlius“ sunkiai sužaloti: kalbos vyko apie rankų sulaužymą, kojų ir stuburo slankstelių peršovimą. Kriminalistų žiniomis, nurodymus dėl užpuolimo davė G. Janonis, tačiau aktyvūs buvo ir kiti „Kamuolinių“ vadeivos – pavyzdžiui, Deividas Čereška-Pyragėlis pareiškė, jog M. Pečiuliui vertėtų dar ir nupjauti ausį.
Grupuotė puikiai žinojo apie fizinę kovos menų žvaigždės jėgą, todėl į Nyderlandus buvo pasiųstas net 8 smogikų būrys: pasirūpinta ne tik šaunamaisiais ginklais, bet ir kaukėmis, kriketo lazdomis, rūbais, kuriais planuota atsikratyti iškart po nusikaltimo, radijo ryšio priemonėmis, gyvenamosiomis vietomis Hagoje, pasirengimui įvykdyti kruvinas užmačias reikalingomis nemenkomis pinigų sumomis.
Smogikams šioje šalyje R. Morkevičiaus nepavyko surasti, o M. Pečiulis buvo sunkiai sužeistas – kaukėti užpuolikai į jį paleido 4 šūvius. Kauniečio gyvybę pavyko išgelbėti, skubiai pristačius jį į Hagos ligoninę
Turtingiausias gaujos narys paspruko
Skundus pateikė „Kamuolinių“ viršūnėms priskiriami G. Janonis, broliai Genadijus ir Rolandas Borisovai, D. Čereška, kiti, „žemesnio rango“ mafiozai.
Apeliacinis teismas G. Borisovą nusprendė įkalinti 11 metų, o jo brolį R. Borisovą – 10 metų. D. Čereškai skirtas 12 metų laisvės atėmimas.
Realių įkalinimo bausmių sulaukė ir kiti „kamuoliniai“ – Artūras Osmankinas pasiųstas už grotų 9 metams ir 6 mėnesiams, Eligijus Maželis – 9 metams, Regimantas Jonušas ir Tauras Grinius – 8 metams, Andrius Juodis – 6 metams ir 9 mėnesiams.
Iš viso į belangę nuspręsta pasiųsti 13 „Kamuolinių“ gaujos narių, tačiau du iš jų, Tomas Gaidanka-Ilgas ir Mindaugas Lukauskas paspruko nuo teisėsaugos iškart po nepalankaus Apeliacinio teismo nuosprendžio, priimti 2025 metų kovo 4 dieną.
Pagal įtaką antruoju gaujoje po G. Janonio-Kamuolio laikomas, turtingiausias jos narys T. Gaidanka buvo nuteistas kalėti 10 metų, o vykdytojo rolę atliks M. Lukauskas – 7 metus.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos skyriaus vedėja Odeta Vaitkevienė antradienį informavo naujienų portalą Lrytas, jog abu bėgliai dar nėra surasti, vyksta jų paieškos. Veikiausiai jie yra pasprukę į užsienį.
Bylų apimtis – milžiniška
Šioje byloje buvo teisiama 17 mafiozų – vienas iš jų proceso metu mirė, o trys išvengė realaus laisvės atėmimo.
„Kamuolinių“ gauja teisiamųjų suole atsidūrė dėl žmogaus pagrobimo, nelegalaus ginklų laikymo, kontrabandos, plėšimo, sunkaus sveikatos sutrikdymo ir kitų nusikaltimų.
Bylą sudarė 60 tomų, tačiau Kauno apygardos teisme šiuo metu nagrinėjama dar viena, net 400 tomų „Kamuolinių“ byla, kurioje kaltinimai pareikšti G. Janoniui ir dar 26 gaujai priskiriamiems asmenims.
Antrojoje byloje Kamuolys su savo sėbrais teisiami dėl ginkluoto nusikalstamo susivienijimo organizavimo, vadovavimo ir dalyvavimo jo veikloje, žmogžudystės, sunkaus sveikatos sutrikdymo, kontrabandos, disponavimo labai dideliu narkotikų kiekiu, nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimo, reketo ir kitų nusikaltimų.
