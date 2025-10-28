Konferencija
Žiniasklaida: Šalčininkų rajono tarybos narys J. Voitechovičius teisiamas dėl galimo smurto prieš sutuoktinę

2025 m. spalio 28 d. 12:17
Šalčininkų rajono tarybos narys Jaroslavas Voitechovičius bus teisiamas dėl galimo smurto prieš sutuoktinę, skelbia portalas „Delfi“.
Kaip pranešė portalas, baudžiamoji byla bus nagrinėjama uždaruose Vilniaus regiono apylinkės teismo posėdžiuose. Antradienį vykstančiame posėdyje bus apklausta nukentėjusioji ir liudytojai.
Su J. Voitechovičiumi „Delfi“ susisiekti nepavyko, jis telefonu neatsiliepė.
Bylos duomenimis, rugsėjo 22 d., 22 val 32 min., buvo gautas pranešimas, kad J. Voitechovičius (gimęs 1980 m.) smurtavo prieš moterį (gimusią 1984 m.), sukėlė jai fizinį skausmą ir grasino.
Teisiamasis yra Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) narys, dirbantis šios partijos valdyboje.
