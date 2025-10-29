Lrytas Premium prenumerata tik
Kriminalai

Muitinės kriminalistai papasakojo, kiek cigarečių dėžių telpa skirtingose automobiliuose – paminėjo ir balionus

2025 m. spalio 29 d. 15:24
Lrytas.lt
Muitinės kriminalinė tarnyba patenkino visuomenės smalsumą ir atskleidė, kiek cigarečių dėžių galima sutalpinti į skirtingas transporto priemones. Šiuos skaičius muitinės kriminalistai palygino su šiuo metu visų keiksnojamų kontrabanininkų balionų keliamaja galia.
„Šiek tiek apie cigarečių kontrabandos kiekius, aptinkamus įvairiose transporto priemonėse“, – taip savo įrašą socialiniame tinkle „Facebook“ pradėjo Muitinės kriminalinė tarnyba.
Pasak pranešimo, lengvajame automobilyje į slaptavietes įmanoma sutalpinti apie 10 („VW Golf“ yra buvę aptikta 12) dėžių cigarečių.
Vienatūriuose – dvigubai daugiau („Crysler Voyager“ buvo aptiktos 24 dėžės rūkalų).
Krovininiame mikroautobuse – iki 80 dėžių (ir daugiau) – krovininiame vilkike nuo 100 (jei slėptuvėse) iki 2000 dėžių (tai 1 mln. pakelių).
Dujomis pripildomas balionas (MKT naudoja terminą „meteorologinis balionas“, tačiau tai yra klaidinantis terminas, nes kontrabandą gabenantys balionai su meteorologija nieko bendro neturi – red. past.) paprastai gali gabenti 3 dėžes (1 500 pakelių) cigarečių.
Muitinės kriminalinė tarnyba taip pat informuoja, kad 1 dėžėje būna 500 pakelių cigarečių, o plonesnių „SuperSlim“ cigarečių dėžės yra mažesnės, nors pakelių skaičius jose būna tas pats.
„Į slaptavietes cigaretės paprastai talpinamos blokais arba net atskirais pakeliais“, – savo įrašą socialiniame tinkle baigia Muitinės kriminalinė tarnyba.


