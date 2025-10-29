Lrytas Premium prenumerata tik
Nelegaliai butą Panevėžyje užvaldęs recidyvistas siunčiamas į kalėjimą

2025 m. spalio 29 d. 10:38
Panevėžio apylinkės teismas
Panevėžio apylinkės teismas laisvės atėmimo bausme nuteisė 18 kartų teistą pasvalietį dėl neteisėto asmens būsto neliečiamumo pažeidimo. Sistemingai nusikalstantis Žilvinas Vieržbickas nesiima priemonių savo elgesiui pakeisti, tad teismo sprendimu pripažintas recidyvistu.
Bylos duomenimis, pernai gruodį vyras neteisėtai, be leidimo sugadinęs medinio lango rėmą bei išėmęs šešis lango stiklus, slapta įsibrovė į svetimą butą Panevėžio mieste, kuriame gyveno ir naudojosi elektra ir vandeniu, baldais, patalyne.
„Nuteistasis savo kaltę pripažino, teigė, kad buvo žiema, šalta, tad radęs butą ten įsibrovė ir gyveno, naudojosi bute esančiu turtu. Ž. Vieržbickas teisiamas jau devynioliktą kartą, nusikalsta sistemingai ir nesiima priemonių savo elgesiui pakeisti, tad teismas jį pripažino recidyvistu ir skyrė laisvės atėmimo bausmę“, – sakė bylą nagrinėjusi Panevėžio rūmų teisėja Skaistė Viburytė-Jasiukėnienė.
Nukentėjusioji buto savininkė teismo prašė priteisti 250 eurų už santechninių mazgų ir nuniokoto buto sutvarkymą. Butas itin nuodugniai apieškotas – suversti drabužiai, prapjautos pagalvėlės, net nuotraukos išimtos iš rėmelių, nes buvo tikimasi rasti pinigų.
Teismas priteisė Žilvinui Vieržbickui atlyginti žalą ir paskyrė laisvės atėmimą 8 mėnesiams.
Nuosprendis neįsiteisėjęs ir gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui.
