Sukčiai iš žmonių ir įmonės išviliojo apie 80 tūkst. eurų

Kaip pranešė Policijos departamentas, laikinosios sostinės pareigūnai gavo du pranešimus apie galimus sukčiavimo atvejus Kėdainiuose.
Moteris (gim. 1966 m.) antradienį, 14.26 val., pranešė, kad tą pačią dieną, apie 13 val., Kėdainiuose ji, būdama darbe ir bandydama prisijungti prie tariamai banko SEB sistemos, neteko pinigų. Pranešėja nurodė, kad suvedusi banko prisijungimo duomenis pastebėjo, jog nuo jos banko sąskaitos į kitų asmenų sąskaitas pervesti 23 943 eurai.
Nuo sukčių galimai nukentėjo ir Kėdainiuose veikianti įmonė. Policijos duomenimis, antradienį, 13.08 val., į pareigūnus kreipėsi moteris (gim. 1964 m.), kuri pareiškė, kad nuo liepos mėnesio iki šiuo metu nenustatyto laikotarpio iš įmonės banko sąskaitos tretieji asmenys, neturintys teisėtų įgaliojimų, atliko įvairias finansines operacijas.
Anot moters, minėti asmenys galimai išgrynino ar pervedė į kitas sąskaitas pinigus. Nuostolis įvertintas apie 19 tūkst. eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.
Klaipėdos apskrityje sukčiai apsimetė banko, policijos darbuotojais
Policijos duomenimis, Klaipėdos apskrityje fiksuoti trys galimo sukčiavimo atvejai.
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) duomenimis, antradienį, apie 12.32 val., į pareigūnus kreipėsi moteris (gim. 1945 m.).
Ji nurodė, kad spalio 24 d., apie 16 val., Kretingoje, būnant namuose, jai paskambino nepažįstami asmenys (bendravo rusų kalba), kurie, prisistatę banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 12,3 tūkst. eurų.
Į Palangos policiją antradienį kreipėsi vyras, kuris nurodė, kad spalio 27 d. jam paskambino rusiškai bendravę asmenys. Jie, anot vyro, prisistatė policijos darbuotojais ir apgaulės būdu išviliojo 5 tūkst. eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.
Kaip pranešė Klaipėdos AVPK, antradienį gautas moters (gim. 1956 m.) pranešimas apie tai, kad spalio 13 d. ketinant apmokėti sąskaitą už elektrą, ji galimai prisijungė prie fiktyvios interneto svetainės ir taip neteko pinigų.
Moteris nurodė, kad iš jos banko sąskaitos, apgaulės būdu per kelis kartus buvo pasisavinti apie 6143 eurai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.
Moteris neteko pinigų, patikėjusi, kad laimėjo loterijoje
Dar keli, kaip įtariama, sukčiavimo atvejai fiksuoti Vilniuje, Utenos apskrityje ir Mažeikių rajone.
Vilniaus AVPK duomenimis, antradienį gautas moters (gim. 1957 m.) pranešimas, kad birželio pradžioje sostinėje nepažįstami asmenys iš jos apgaule išviliojo 8,3 tūkst.
Anot Utenos policijos, antradienį vyras (gim. 1962 m.) pranešė, kad spalio 24 d. iš jo banko sąskaitos atliekant tarptautinį pervedimą dingo 3,9 tūkst. eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.
Kaip pranešė Telšių AVPK, spalio 27 d., 13.56 val., Mažeikių rajone, Lėlaičių kaime, moteris (gim. 1990 m.) per bendravimo programėlę „Messenger“ gavusi pranešimą apie prekybos centre laimėtus pinigus, nenustatytiems asmenims nurodė savo elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis.
Moteris vėliau pastebėjo, kad iš jos sąskaitos pagrobta 1,6 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimo, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimo ar neteisėto disponavimo elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis.