Vilniuje išdaužtas tradicinę žydų virtuvę pristatančio restorano langas – įtariamas antisemitinis išpuolis

Apie įtariamą antisemitinį išpuolį trečiadienį po vidurdienio socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė tradicinę Lietuvos žydų (litvakų) virtuvę pristatančio restorano „Baleboste“ vadovas Vylius Blauzdavičius.
„Tai nebuvo vagystė. Tai buvo neapykantos aktas“, – su grotažyme „antisemitams ne“ parašė jis.
Kartu su įrašu apie išpuolį prieš restoraną, jo vadovas paviešino ir kelias nuotraukas, kuriose matosi langą išdaužęs didžiulis akmuo, nukritęs ant palangęs krašto.
Senus tradicinius recepus klientams siūlantis restoranas „Baleboste“ įsikūręs sostinės centre, Pylimo g.
„Šią naktį mūsų „Baleboste“ langas buvo išdaužtas didžiuliu akmeniu. Nieko nepavogta, niekas neįsibrovė. Tai nebuvo bandymas apiplėšti — tai buvo žinutė, kurią siunčia tie, kurie nekenčia.
Džiaugiuosi, kad nebuvo svečių, nes tokio dydžio akmuo būtų rimtai sužalojęs žmogų.
Mes nesame tik restoranas. „Baleboste“ – tai vienintelis Litvakų restoranas Vilniuje, vieta, kurioje dalijamės kultūra, atmintimi ir pagarba mūsų istorijai. Ir šiandien mums priminta, kad antisemitizmas vis dar gyvas tarp mūsų.
Šis akmuo išdaužė ne tik stiklą — jis išdaužė tylos sieną. Jis parodė, kad kai leidžiame skleisti neapykantą prisidengiant „žodžio laisve“, kai toleruojame juokelius, komentarus, kai užmerkiame akis — tai tampa veiksmais.
Policija neatvyko. Sakė – rašykite e-policijoje. Bet mes negalime tylėti, kai realiame pasaulyje daužomi langai“, – socialiniame tinkle rašė V.Blauzdavičius.
Savo įraše restorano vadovas užsimena, kad išpuolis prieš restoraną gali būti kerštas už protestuojančių kultūros žmonių palaikymą ir taip pat už paramą Arūnui Gelūnui, kurį restoranas viešai palaikė po Remigijaus Žemaitaičio antisemitinio išpuolio.
“Kviečiu visus, kam rūpi žmoniškumas ir pagarba, ateiti, pasakyti žodį, parodyti, kad Vilnius nėra ir nebus neapykantos miestas. Atėjo metas veikti. Ne tik rašyti komentarus, bet stovėti šalia. Dalinkitės, palaikykite. Mes palaikėm ir palaikysime kurltūros žmones“, – savo įrašą su grotažyme „zmt šūdžius“ baigia restorano vadovas.
Vilniaus apskrities VPK Lrytas informavo, kad pranešimas apie įvykį spalio 29 d. gautas apie 9 val. 50 min. Policijai buvo pranešta, kad po nakties rastas išdaužtas restorano langas, signalizacija suveikusi nebuvo.
Pasak policijos, Vilniaus m. 3 PK tikslina įvykio aplinkybes.
antisemitizmasišpuolisVilnius
Rodyti daugiau žymių