12 kartų teistas vagis vėl įkliuvo – kalėjime reikalavo nupirkti kavos, kilogramą saldainių

Šį kartą Kauno apygardos teismas vyrą kaltu pripažino dėl turto prievartavimo – P. Achoninas atlikdamas laisvės atėmimo bausmę kalėjime, vertė kitą kalinį pirkti jam kavą, cigaretes ir kitus produktus.
Kai nukentėjusysis nesutiko to padaryti, P. Achoninas jam sudavė kumščiu – dėl to aukai plyšo ausies būgnelis.
Spalio 29 d. Kauno apygardos teismas paskelbė nutartį baudžiamojoje byloje, kurioje P. Achoninas kaltintas turto prievartavimu, pagal BK 181 str. 2 d.
Teismo duomenimis, P. Achoninas anksčiau buvo teistas 12 kartų, daugiausiai už įvairias vagystes.
Paskutinį kartą kaltinamasis buvo nuteistas 2024 m. liepos 19 d. – Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teismas vyrą pripažino kaltu padarius kelias nusikalstamas veikas – vyrui inkriminuotas viešosios tvarkos pažeidimas, vagystė, nesunkus sveikatos sutrikdymas.
Tauragės apylinkės teismas paskyrė terminuotą 4 metų ir 4 mėn. laisvės atėmimo bausmę, šios bausmės P. Achoninas vis dar nėra atlikęs, teistumas neišnykęs.
Remiantis kaltinamuoju aktu, P. Achoninas, atlikdamas terminuotą laisvės atėmimo bausmę kalėjime, 2024 m. gruodį siekdamas savo naudai įgyti svetimą, D. J. priklausantį turtą, neturėdamas teisinio pagrindo, D. J. pateikė 2 vnt. lapelių, kuriuose iš D. J. reikalavo mokėti jam pusę metų po 300 eurų kiekvieną mėnesį, pinigus pervedant į jo sąskaitą kalėjime bei reikalavo nupirkti jam kavos „Paulig Classic“, 5 pakelius cigarečių, 1 kg saldainių ir 10 eurų vertės telefono kortelės papildymą bei nurodė banko sąskaitos numerį.
D. J. neįvykdžius reikalavimų, tęsdamas nusikalstamą veiką, siekdamas priversti D. J. vykdyti jo reikalavimus ir perduoti turtą, 2024 m. gruodžio 17 d. apie 14 val. 30 min. Lietuvos kalėjimų tarnybos kalėjimo gyvenamojoje patalpoje, siekdamas sužaloti ir įbauginti D. J., kad šis sumokėtų reikalaujamą pinigų sumą bei nupirktų reikalaujamas prekes, tyčia vieną kartą kumščiu sudavė nuteistajam D. J. į dešinę galvos pusę, padarydamas šiam dešinės ausies sumušimą su ausies būgnelio plyšimu, tai yra nesunkų sveikatos sutrikdymą ir grasino ateityje kiekvieną dieną tokiu būdu smurtauti prieš D. J., kol jo (P. Achonino) reikalavimai bus įvykdyti.
Kaltės nepripažino
Kaltinamasis P. Achoninas savo kaltės nepripažino ir tvirtino, kad smurto prieš D. J. nenaudojo, turto nereikalavo. Aiškino, kad D. J. pats prašė jo apsaugos nuo kitų nuteistųjų, žadėdamas už tai mokėti po 50 eurų per mėnesį, pavaišinti kava ar nupirkti cigarečių.
P. Achoninas teigė, kad lapelius su savo banko sąskaitos numeriu ir prekėmis jis davęs tik todėl, jog D. J. prašė nupirkti jam prekių, kad kiti nuteistieji nepamatytų. Jis tvirtino, jog nukentėjusysis meluoja, nes nori keršyti, ar dėl to, kad yra silpnesnis kalinio hierarchijoje.
Nukentėjusysis D. J. savo ruožtu teigė, jog P. Achoninas jį įbaugino ir grasino reikalavęs kas mėnesį po 300 eurų – tokią sumą jis turėtų mokėti šešis mėnesius. Už šiuos pinigus kaltinamasis prašė nupirkti kavos, cigarečių, saldainių ir telefono papildymų.
Kaltinamasis pasakojo, jog atsisakius mokėti, P. Achoninas 2024 m. gruodžio 17 d. sudavė jam kumščiu į ausį, sukeldamas ausies būgnelio plyšimą. Anot aukos, po smūgio kaltinamasis dar grasino, kad „daužys kiekvieną dieną“, kol jo reikalavimai bus įvykdyti.
Teisme D. J. teigė, jog iš pradžių bijojo pranešti pareigūnams apie įvykį, bet po kelių dienų, dėl stipraus skausmo, kreipėsi į medikus ir tada pateikė pareiškimą.
D. J. versiją pagrindė kelių liudininkų parodymai – P. Achonino kambariokas ikiteisminio tyrimo metu patvirtino matęs, kaip kaltinamasis sudavė aukai į ausį ir grasino jį mušti.
Kitas kalinys, patvirtino girdėjęs, kaip P. Achoninas rėkė „kur mano 300?“, o po to trenkė D. J. per ausį. Abu liudytojai vėliau teisme savo parodymus sušvelnino, bet teismas nusprendė, kad jų ankstesni parodymai patikimesni.
Kalėjimo darbuotoja O. M. patvirtino, kad D. J. pas ją kreipėsi labai susijaudinęs ir sakė, jog jį sužalojo kaltinamasis.
P. Achonino kaltę įrodė ir kiti surinkti įrodymai – tarp jų ir rankraštiniai lapeliai, kuriuose buvo užrašyta „6 mėn. – 300“ ir prekių sąrašas. Ekspertizės būdu nustatyta, kad šių rankraščių autorius – P. Achoninas.
Taip pat medikai D. J. nustatė dešinės ausies būgnelio plyšimą, padarytą buku daiktu (kumščiu), jų vertinimu, sužalojimas atitinka nurodytą laiką ir aplinkybes.
Už grotų praleis dar keletą metų
Įvertinęs aplinkybes teismas konstatavo, kad kaltinamojo versija nelogiška: D. J. turėjo visas galimybes pats apsipirkti, todėl neturėjo pagrindo prašyti P. Achonino pirkti prekių. Rašteliai su pinigų reikalavimais bei D. J. parodymai laikyti nuosekliais, logiškais ir pagrįstais kitais įrodymais.
Teismą taip pat įtikino nukentėjusiojo ir pirminių liudytojų parodymų visuma. Nuspręsta, kad P. Achoninas sąmoningai reikalavo pinigų iš savanaudiškų paskatų ir panaudojo fizinį smurtą siekdamas įbauginti D. J., o nusikalstama veika padaryta tiesiogine tyčia – kaltinamasis suprato, ką daro, ir norėjo taip veikti.
Kauno apygardos teismo teisėjas Arūnas Paštuolis pripažino P. Achoniną pripažino kaltu pagal BK 181 str. 2 d., paskirdamas 4 metų laisvės atėmimo bausmę, prie kurios pridėta ankstesnės neatliktos bausmės dalis.
Galutinė bausmė – 5 metai ir 10 mėnesių laisvės atėmimo. Teisinės pagalbos išlaidų iš jo nepriteista, nes gynėjas buvo paskirtas valstybės iniciatyva.
Kauno apygardos teismo nutartis dar nėra įsiteisėjusi, nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.
Suimtas nuteistasis apeliacinį skundą gali paduoti per 20 dienų nuo nuosprendžio nuorašo jam įteikimo dienos.
Vagystėnuosprendiskalėjimas
Rodyti daugiau žymių