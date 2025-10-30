Į prekybos centrą Kaune įsilaužusius vyrus policija sulaikė ir į areštinę uždarė jau kitą dieną

Išlaužę pagrindines duris, pateko į prekybos salę, iš kurios pagrobė alkoholinių gėrimų, maisto produktų ir tabako gaminių.
Po nusikaltimo vyrai pasišalino. Tiksli padaryta turtinė žala tikslinama. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai nedelsdami pradėjo įvykio tyrimą.
Trečiadienį, spalio 29 d., 19.59 val., Kaune, Karaliaus Mindaugo pr., prekybos centre, buvo užfiksuoti du asmenys, viešoje vietoje vartojantys alkoholį ir pažeidinėjantys viešąją tvarką.
Pareigūnams juos sulaikius ir pristačius į policijos komisariatą, pagal jų dėvėtus drabužius bei kitus atitinkančius požymius buvo nustatyta, kad šie asmenys galimai susiję su vagyste, įvykdyta prekybos centre A. Juozapavičiaus pr.
Už įvairius nusikaltimus anksčiau teisti vyrai (gim. 1999 m. ir gim. 1978 m.) sulaikyti ir uždaryti į areštinę.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnį (dėl vagystės). Už tai gresia bauda arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki šešerių metų. Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 2-ojo skyriaus prokurorai.