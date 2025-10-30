Trakų rajone – stiprus dviejų automobilių susidūrimas: avarijos kaltininkui nustatytas sunkus girtumo laipsnis

„Smūgis buvo labai stiprus, dvi gaisrinės nulėkė“, „Smūgis kaip sprogimas girdėjosi“, „Iš mašinų metalo laužai liko“, – tokiais įvykio komentarais feisbuko grupėje „Kur stovi policija. Trakai“ dalinosi šią avariją ar jos pasekmes matę žmonės.
Apie šį eismo įvykį pagalbos tarnyboms buvo pranešta 18 val. 35 min.
Pranešėjas nurodė, kad kelyje susidūrė trys automobiliai ir kad avariją patyrusiuose automobiliuose gali prispaustų žmonių.
Į įvykio vietą buvo pasiųsti ugniagesiai gelbėtojai.
Panaudoję specialią įrangą jie iš vieno automobilio ištraukė ir medikams perdavė moterį.
Sužalotoji buvo sąmoninga. Ji išvežta į ligoninę.
Medikų pagalbos prireikė ir avarijos kaltininkui (gim, 1989 m.).
Beje, paaiškėjo, kad šis avariją sukėlusio automobilio vairuotojas yra stipriai girtas.
Jam alkoholio matuokliu buvo nustatytas sunkus (2,63 prom.) girtumo laipsnis.
Avarijos aplinkybes tiria policijos pareigūnai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Trakų rajonasavarijagirtumas
