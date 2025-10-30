Konferencija
Žasliuose iš garažo pavogta daiktų už 10 tūkst. eurų

2025 m. spalio 30 d. 11:38
Kaišiadorių rajone esančiame Žaslių miestelyje vagys įsibrovė į garažą ir iš jo pavogė daiktų už 10 tūkst. eurų.
Kaip pranešė Policijos departamentas, trečiadienį apie 10 val. 50 min. iš garažo, nulaužus spyną, pavogtos aštuonios automobilio padangos, žoliapjovė „Honda“, suvirinimo aparatas su priedais, elektrinė malkų skaldyklė, benzininis elektros generatorius, elektrinis valties variklis „Minkota“, benzininis variklis „Yamaha“ ir du tentai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl svetimo turto pagrobimo.
Tas, kas pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą arba pagrobė didelės vertės svetimą turtą, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
