Žasliuose iš garažo pavogta daiktų už 10 tūkst. eurų

Kaip pranešė Policijos departamentas, trečiadienį apie 10 val. 50 min. iš garažo, nulaužus spyną, pavogtos aštuonios automobilio padangos, žoliapjovė „Honda“, suvirinimo aparatas su priedais, elektrinė malkų skaldyklė, benzininis elektros generatorius, elektrinis valties variklis „Minkota“, benzininis variklis „Yamaha“ ir du tentai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl svetimo turto pagrobimo.
Tas, kas pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą arba pagrobė didelės vertės svetimą turtą, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.