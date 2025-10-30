Žvėriškas išpuolis Raseinių rajone: po 25 smūgių auką gatvėje mirtinai sušalti palikęs narkomanas padegė namą

Šiaulių apygardos teismas nutarė, kad mažiausiai 25 smūgius 48 metų vyrui sudavęs smurtautojas nusikaltimo metu nesuvokė savo veiksmų ir skyrė jam priverčiamąsias medicinos priemones. Tačiau šį sprendimą prokuratūra apskundė, prašydama paskirti 11 metų laisvės atėmimą.
Ketvirtadienį skundą nagrinėjo Apeliacinis teismas – posėdžio metu buvo išklausyti argumentai, kodėl reikėtų pripažinti, kad žvėriško išpuolio metu nuo kvaišalų priklausomas jaunas vyras visgi suvokė savo veiksmus ir turėtų atsakyti už žmogžudystę baudžiamąja tvarka.
Apeliacinio teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene Venta Valčackienė naujienų portalą Lrytas informavo, jog sprendimas, patenkinti skundą ar jį atmesti, bus skelbiamas 2026 metų sausio 6 dieną.
Puolė daužyti svečią
Nusikaltimo tyrimas ir bylos svarstymas teismuose trunka jau beveik 5 metus – daugiausiai laiko užtruko psichiatrinės ekspertizės, kurių, portalo Lrytas žinomis, proceso metu buvo atlikta mažiausiai 3.
Smūgiai pasipylė 2021 metų sausio 16-osios vakarą Raseinių rajone esančiame gyvenamajame name, kuris priklauso kaltinamojo tėvui.
Jaunuolis šiame būste laiką leido su pažįstamu vyru, atėjusiu į svečius. Daugiau žmonių name tuo metu nebuvo.
Įsiplieskus konfliktui, šeimininko sūnus puolė daužyti kumščiais jam į tėvus tinkantį svečią.
Smurtas iš pradžių liejosi namo viduje, o po to persimetė į lauką.
Rado mirtinai sušalusį
Aukai būste buvo smogta kumščiais į pilvą, nugarą, kitas kūno vietas. Netrukus ji buvo ištempta į kiemą, spardoma. Po daugybės smūgių vyriškis buvo paliktas gulintis gatvėje.
Tyrėjų duomenimis, tą patį vakarą smurtautojas padegė savo tėvo namą, siekdamas ugnimi sunaikinti nusikaltimo pėdsakus. Kitą dieną, sausio 17-ąją, mirtinai sušalusį vyrą aptiko policijos pareigūnai.
Sulaikius įtariamąjį žudiką, jo organizme buvo aptikta narkotinių medžiagų – nustatyta, kad nusikaltimo metu jis buvo apsvaigęs nuo kvaišalų.
Tyrimo metu paaiškėjo, kad šis jaunuolis dar prieš nusikaltimą su tėvais išvyko gyventi į Jungtinę Karalystę, kurioje buvo nuteistas už narkotikų laikymą. Grįžęs į Lietuvą, jis vartojo narkotikus, keldamas didžiulius rūpesčius savo artimiesiems.
Gautos naujausios ekspertų išvados
Ikiteisminio tyrimo metu buvo paskirtos dvi psichiatrinės-psichologinės įtariamojo ekspertizės – pirmosios išvados neišsklaidė abejonių dėl pakaltinamumo, o atliekant antrą, išsamesnę ekspertizę, konstatuota, jog smurtautojas galėjo suprasti savo veiksmus ir juos valdyti.
Todėl teisėsaugos pareigūnai, surinkę įrodymus, bylą perdavė į Šiaulių apygardos teismą.
Smurtavusiam prieš auką narkomanui grėsė laisvės atėmimas nuo 8 iki 20 metų, tačiau teismo sprendimas situaciją apvertė aukštyn kojomis – nepaisant ankstesnių ekspertizės išvadų, jog jaunuolis yra pakaltinamas, jis į kalėjimą nebuvo pasiųstas. Šiaulių teismo sprendimu jam skirtas priverstinis gydymas, perkeliant į psichiatrijos įstaigą.
Prokuratūros skundui pasiekus Apeliacinį teismą, po ilgos pertraukos buvo paskirta dar viena psichiatrinė ekspertizė. Neseniai naujausios išvados pasiekė teismą – tiesa, jų esmė kol kas viešai neįvardijama.
Priimdama sprendimą, Apeliacinio teismo kolegija veikiausiai remsis būtent paskutinėmis ekspertų išvadomis.
