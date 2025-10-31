Celofanas pateko į naują skandalą: naktį – aštrus konfliktas Kauno centre, prie nuogo vyro skulptūros

Incidentas įsiplieskė ketvirtadienį prieš vidurnaktį, šalia Nepriklausomybės aikštėje įsikūrusios Mykolo Žilinsko dailės galerijos, kurios prieigose stovi minėta skulptūra.
Ant skulptūros yra uždėtas kultūrininkų protesto ženklas prieš mėginimus perduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir kitus nepasitenkinimo bangą sukėlusius valdančiosios koalicijos atstovų veiksmus: gali būti, kad ši simbolika ir tapo Celofano naktinio vizito priežastimi.
Apie 23 val. 20 min. A. Kandrotą su dviem kitais vyrais prie skulptūros išvydo tąnakt ten buvęs vyras. Jis tvirtino dirbantis galerijoje, yra išsinuomojęs jos patalpas.
Vyriškis griežtai pareikalavo pasišalinti – pasak jo, ant postamento lipti negalima. Jis bandė Celofaną paimti už rankos ir išvesti, tačiau sulaukė pastarojo atsako: „Pasitrauk! Kas tau, bl..., yra?“.
Abu konflikto dalyviai vienas kitam pasakė ne vieną „sparnuotą“ žodį, kol galop buvo iškviesta policija.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Odeta Vaitkevičienė informavo portalą Lrytas, jog pareigūnai 23 val. 24 min. sulaukė galerijos darbuotojo pranešimo, jog į uždarytą jos teritoriją kažkokiu būdu pateko 3 vyrai, kurie prašomi nepasišalino.
Pareigūnams atvykus, juos iškvietęs vyras paaiškino, jog trijulė įėjo į aptvertą galerijos teritoriją – vartai tuo metu buvo atrakinti.
„Jie užlipo prie statulos ir ėmė fotografuotis“, – tvirtino vyriškis policininkams.
Tiesa, pretenzijų jis niekam neturėjo, pareiškimą policijai rašyti atsisakė. Pareigūnai išvyko, nepradėję jokio tyrimo.
Konfliktą A. Kandrotas įkėlė į socialinius tinklus, pareiškęs, jog „įsiutęs kultūrininkas“ pabandė nustumti jį nuo 4 metrų aukščio pakylos.
Iš filmuotos medžiagos susidarė įspūdis, kad šie kaltinimai yra tendencingi – vyriškis ne stūmė Celofaną, o mėgino paimti jam už rankos ir bandė išvesti iš teritorijos. Nebuvo pateikta jokių įrodančių vaizdų, kad dėl šio vyro veiksmų A. Kandrotui būtų grėsęs realus pavojus.
Ginčo dalyviai įsivėlė į „riebų“ apsižodžiavimą: A. Kandrotas jį „iškrapštyti“ mėginusį vyrą pavadino „pyd...astu“, o pastarasis Celofaną – „šiukšle“ ir „idiotu“.
Vyriškiui pareiškus, kad ant postamento lipti negalima, žiniasklaidos atstovu prisistatęs A. Kandrotas atkirto: „Nėra jokių ženklų, kad negalima“.
Feisbuke Celofanas dėstė, jog jį pamatę policininkai esą „nuskuodė šalin“, nors jo „filmuko“ pabaigoje buvo matyti visai netoli galerijos stovintis tarnybinis pareigūnų automobilis.
