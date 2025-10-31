Nustatyta, kad prie BMW vairo sėdėjęs 27 metų kaunietis Dovydas Grauslys lėkė net 117 kilometrų per valandą greičiu. Leistinas greitis toje vietoje – 150 kilometrų per valandą.
Ikiteisminio tyrimo metu D. Grauslys savo kaltę pripažino. Per pastaruosius 5 metus jis jau 14 kartų buvo baustas už įvairius administracinius nusižengimus.
Per avariją itin sunkią traumą patyrė prie sustojimo autobuso laukęs vyras, kuris atvyko gyventi į Lietuvą iš Tadžikistano. Taip pat buvo sužalotas kelių chuligano bendradarbis, kurį jis vežė į namus.
Itin skaudi nelaimė įvyko 2024 metų spalio 25 dieną Elektrėnų gatvėje.
Dėl didelio greičio nesuvaldęs automobilio, D. Grauslys rėžėsi į „Hyundai“, nuo smūgio atsidūrė priešingos krypties eismo juostoje.
Toliau slysdamas asfaltu, nevaldomas BMW trenkėsi į gatvės apšvietimo stulpą ir stotelės pavilijoną.
Pavilijone tuo metu buvo vyriškis, legaliai gyventi į Kauną atvykęs iš Tadžikistano. Sunkius sužalojimus patyręs užsienietis buvo skubiai pristatytas į ligoninę.
Gydymo įstaigoje atsidūrė ir BMW keleivis – ratuoto chuligano bendradarbis, kuris paprašė parvežti jį namus. Jis patyrė vidutinio sunkumo sveikatos sutrikdymą.
Nutrūktgalviškai vairavęs jaunuolis avarijos momentu buvo blaivus.
BMW nusipirkęs D. Grauslys prieš avariją šio automobilio dar nebuvo spėjęs įregistruoti savo vardu.
Vairuotoju privačioje firmoje dirbęs užsienietis pateikė avarijos kaltininkui 44 tūkst. eurų civilinį ieškinį – prašo priteisti 30 tūkst. eurų dydžio neturtinę žalą, 1,2 tūkst. eurų išlaidas advokatui ir 13 tūkst. eurų negautų pajamų, nes dėl traumos nukentėjusysis ilgą laiką negalėjo dirbti.
Iškėlus baudžiamąją bylą D. Grauslys savo kaltę pripažino, pareiškęs, jog gailisi dėl savo veiksmų. Kokia jo pozicija bus teismo proceso metu, dar neaišku.
Byla nagrinėjama Kauno apylinkės teisme. Už avarijos sukėlimą, sunkiai sutrikdant sveikatą, jam gresia bauda, areštas, laisvės apribojimas arba kalėjimas iki 5 metų.
