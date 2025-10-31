Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaKriminalai

Pasvalyje siautėjęs nusikaltėlis siunčiamas už grotų

2025 m. spalio 31 d. 09:54
Panevėžio apylinkės teismas
Panevėžio apylinkės teismas jau devintą kartą teisiamą 28 metų Pasvalio rajono gyventoją pripažino recidyvistu ir dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo, plėšimo, vagystės, lytinės aistros tenkinimo, pažeidžiant nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę, nuteisė subendrinta 6 metų laisvės atėmimo bausme.
Daugiau nuotraukų (1)
Bylos duomenimis, nuteistasis Kristupas Skinderskis išgertuvių metu sunkiai sužalojo vyrą. Dar vieną sumušė, nes jis norėjo atgauti atimtą degtinės butelį. Per penkias dienas iš prekybos centro pavogė 14 brendžio „Grand Cavalier“ butelių, iš jų keturis išnešė pardavėjai matant. Be to, jis lytiškai santykiavo su jaunesniu nei 16 metų asmeniu be prievartos, tačiau taip pažeisdamas nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę ir neliečiamumą.
„Nuteistasis padarė vieną tyčinį sunkų nusikaltimą žmogaus sveikatai ir keturis tyčinius nusikaltimus, priskiriamus apysunkių nusikaltimų kategorijai. Prieš tai jau buvo teistas aštuonis kartus, devynis kartus baustas už alkoholinių gėrimų vagystes iš parduotuvių, tačiau išvadų nedaro, toliau nusikalsta. Todėl teismas pripažino K. Skinderskį recidyvistu ir nuteisė laisvės atėmimo bausme“, – teigė bylą nagrinėjęs Biržų rūmų teisėjas Marius Zubkas.
Nuteistajam teks sumokėti 983 eurų turtinę žalą pagal Panevėžio teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį, atlyginti prekybos centrui padarytą apie 250 eurų žalą, bei padengti 64 eurus teismo proceso išlaidų.
Iki nuosprendžiui įsigaliojant, K. Skinderskiui paskirtos kardomosios priemonės: pasižadėjimas neišvykti, įpareigojimas nebendrauti ir neieškoti ryšių su nukentėjusiaisiais, periodiškai registruotis policijos įstaigoje.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas aukštesnės instancijos teismui.
PanevėžysnusikaltėlisTeismas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.