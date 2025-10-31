Po vilniečių pranešimų apie balionus sostinėje rastos kontrabandinės cigaretės

Kaip Eltai sakė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Loreta Kairienė, apie 21.14 val. Grendavės gatvėje gyvenanti moteris tarnyboms pranešė, kad meteorologinis balionas užsikabino už kaimynų tvoros ir sprogo.
„Kitas sostinės gyventojas pranešė, kad jam pravažiuoti keliu trukdo dėžė su cigaretėmis, prašo ją patraukti nuo pravažiavimo“, – sakė policijos atstovė.
Į minėtus pranešimus reagavę policijos pareigūnai Vilniuje aptiko galimai kontrabandines „Minsk Capital“ cigaretes, du GPS siųstuvus su SIM korteles.
Ketvirtadienio vakarą kelioms valandoms sutrikus Vilniaus oro uosto veiklai dėl šalies radaruose pastebėtų atžymų, Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad jau yra aptikti trys kontrabandiniai balionai.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) patarėjas Giedrius Mišutis penktadienio rytą Eltai sakė, kad du balionai su cigaretėmis buvo rasti Varėnos rajone ketvirtadienio vakarą, 21–22 val., o vieną balioną tą patį vakarą Vilniaus mieste aptiko policijos pareigūnai.
Kaip „Facebook“ informavo Vilniaus oro uostas, oro erdvė dėl balionų grėsmės laikinai ketvirtadienį buvo uždaryta 20.05 val. Orlaivių eismas galiausiai buvo atnaujintas beveik po trijų valandų – 22.43 val.
Bendrovė „Lietuvos oro uostai“ pranešė, kad dėl sustabdyto orlaivių eismo paveikti 20 skrydžių ir daugiau nei 2 tūkst. keleivių. Bendrai 4 skrydžiai Vilniaus oro uoste buvo atšaukti, 4 nukreipti, 12 skrydžių buvo pavėlinti.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Trečiadienį Vyriausybė nusprendė iki lapkričio 30 d. vidurnakčio uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą bus visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla bus apribota su tam tikromis išimtimis.
VilniusCigaretėsKontrabanda
