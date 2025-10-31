Lrytas Premium prenumerata tik
Vilniuje pavogtas automobilis „Hyundai Kona“ – žala siekia 20 000 eurų

2025 m. spalio 31 d. 08:38
Lrytas.lt
Ketvirtadienį policija gavo pranešimą apie automobilio vagystę Vilniuje.
Automobilis „Hyundai Kona“ (pagamintas 2019 m.) iš Medeinos gatvės buvo pavogtas apie 8 val.
Dėl vagystės padaryta žala siekia 20 000 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
