Grasinamai buvo adresuojami ne tik buvusiai „antrajai pusei“, bet ir pastarosios mamai. Ypač daug bauginančių tekstų liejosi Valentino dienos išvakarėse.
Kaune prieš teismą stojo viename prekybos centrų kasininku dirbęs 24 metų Mantas S., kuriam pareikšti kaltinimai dėl žmogaus terorizavimo, grasinant padegti, ir neteisėto persekiojimo.
Kauno apylinkės teisme atvertus baudžiamąją bylą, netgi ten jis elgėsi iššaukiančiai, agresyviai, ir dėl to į posėdžių salę teko iškviesti apsaugos darbuotojus.
Kraupus žinučių turinys
Užsimezgus draugystei, pora kurį laiką gyveno kartu Kaune. Tačiau tai buvo pakankamai trumpas laikotarpis – mergina tvirtino sulaukusi bauginimų po to, kai nusprendė skirtis.
Grasinimai pylėsi nuo 2024 metų vasario 13 dienos – merginai buvo siunčiami „tuntai“ žinučių iš telefono, pranešimų per pokalbių ir susirašinėjimų programą „Messenger“.
Prokuratūros tvirtinimu, pasijungęs mobiliuoju telefonu prie anketos „Mantukas“ socialiniame tinkle, Mantas S. parašė nukentėjusiajai žinutes: „Sudegsite gyvi. Pradėsiu nuo tavo pačios mylimiausios sesutės. Tu viską matysi“, „Atimsiu viską, ką tu myli“, „Iki tavo darbo atsiųsiu žmogų, kad nepraleistum paskutinių akimirkų su sau brangiais žmonėmis“.
Panašaus turinio žinučių buvo virš dešimties – jos būdavo siunčiamos ir dieną, ir nakties metu.
Nukentėjusiąja pripažinta ir buvusios draugės motina, kur po skyrybų irgi sulaukė bauginančių pranešimų.
Tyrėjų duomenimis, Mantas S. sistemingai baugino nukentėjusiąsias, naudodamas psichinę prievartą
Pakeitė darbą ir namus
Pareigūnų teigimu, nepaisydamas aiškiai išreikštos merginos valios nepalaikyti su juo ryšių, Mantas S. persekiojo nukentėjusiąją, socialiniame tinkle siųsdamas jai grasinančio ir įžeidžiančio pobūdžio tekstus: ji gyvens „su patyčiomis“, jis nusipirks ginklą ir ją sušaudys, nuvyks pas ją ir jos lauks.
Taip pat ji pasakojo, kad po išsiskyrimo buvęs draugas nuolat ateidavo į jos darbovietę.
Streso apimta mergina teigė buvusi priversta pakeisti darbą ir gyvenamąją vietą. „Atakoms“ nesiliaujant, ji kreipėsi į teisėsaugą.
Mantas S. kaltės nepripažino – teigė bauginančių pranešimų nukentėjusiajai nerašęs.
Pasak kaltinamojo, jis apskritai neturėjo tokio telefono numerio, iš kurio buvo rašomos žinutės.
Teisme iškviesta apsauga
Sakydama baigiamąją kalbą teisme, kaltinimą palaikanti prokurorė Rita Raulynaitienė pasiūlė skirti Mantui S. realią 1 metų ir 10 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.
Anksčiau jis jau buvo teistas už sukčiavimą.
Nagrinėjant persekiojimo bylą, kaltinamasis be pateisinamos priežasties nepasirodydavo teismo posėdžiuose, todėl spalio pradžioje jį buvo nuspręsta suimti mėnesiui.
Kauno apylinkės teismo pirmininko padėjėja ryšiams su žiniasklaida ir visuomene Inga Ramanauskaitė naujienų portalą Lrytas informavo, jog nuosprendis jam bus skelbiamas gruodžio 1 dieną.
Pasak R. Raulynaitienės, teisme kaunietis taip pat demonstravo nepagarbą, elgėsi agresyviai, todėl į posėdį netgi buvo iškviesti apsaugos darbuotojai. Pastarųjų akivaizdoje jis pasidarė ramesnis.
