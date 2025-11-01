Kaune padegta pavėsinė, įtariamoji pasislėpė

Kaip pranešė Policijos departamentas, spalio 31 d. apie 6 val. 45 min. Kaune, A. Mackevičiaus g., pavėsinėje kilo gaisras, kurio metu apdegė pavėsinė ir šalia stovėjęs buitinių atliekų konteineris.
Nuostolis nustatinėjamas.
Įtariamoji (gimusi 1987 m.) ieškoma.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.