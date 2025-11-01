Per parą pradėta 11 tyrimų girtiems vairuotojams – daužė kitas mašinas, vienas nuskriejo į griovį

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, spalio 31 d. apie 19 val. 40 min. Vilniuje, Antakalnio g., automobilis „Ford“, vairuojamas girto (1,58 prom.) vyro (gim. 1979 m.), atsitrenkė į stovintį automobilį „Hyundai“, kurį prieš avariją vairavo jaunuolis (gim. 2005 m.).
Šiaulių apskrities VPK informuoja, kad spalio 31 d. apie 20 val. Šiaulių r., Kairių miestelyje, girtas (2,83 prom.) vyras (gim. 1962 m.) vairavo automobilį „Peugeot 5008“, atsitrenkė į signalinį kelio stulpelį ir nuvažiavo nuo kelio.
Utenos apskrities VPK praneša, kad spalio 31 d. apie 15 val. Ignalinos r., Kazitiškio seniūnijoje, kelyje Vilnius–Švenčionys–Zarasai, vyras (gim. 1972 m.) vairavo automobilį „Ford Mondeo“ būdamas girtas (nustatytas 3,32 prom. girtumas).
Spalio 31 d. apie 16 val. 45 min. Molėtuose, J.Janonio g., vyras (gim. 1983 m.) vairavo automobilį „VW Passat“, būdamas girtas (nustatytas 2,90 prom, girtumas).
Telšių apskrities VPK praneša, kad spalio 31 d. apie 15 val. 10 min. Telšiuose, Pramonės g., girtas vaikinas (gim. 1995 m.), vairuodamas automobilį BMW 320D, atsitrenkė į automobilį „VW Golf“, vairuojamą blaivios moters (gimusi 1960 m.).
Avariją sukėlęs girtas (1,68 prom.) vaikinas sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Taip pat spalio 31 d. apie 17 val. 20 min. Telšiuose, Kalno g., girtas (1,72 prom.) vyras (gim. 1988 m.), vairavo automobilį „Audi A4“. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Lapkričio 1 d. apie 1 val. 50 min. Telšių r., Luokės miestelyje, girta (2,05 prom.) mergina (gimusi 1995 m.), vairavo automobilį „Audi A4“. Mergina sulaikyta ir uždaryta į areštinę.
Kauno apskrities VPK praneša, kad spalio 31 d. apie 18 val. Kauno r., Garliavoje, automobilį BMW vairavo girta moteris (gimusi 1987 m.). Jai nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,79 prom.
Lapkričio 1 d. apie 1 val. 35 min. Kaune, Žukausko g., automobilį „Opel“ vairavo girtas vyras (gim. 1987 m.). Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,20 prom.
Spalio 31 d. apie 15 val. 40 min. Kaišiadorių r., A1 kelyje Vilnius-Kaunas-Klaipėda, ties Jakštonių kaimu, automobilį „Toyota Yaris“ vairavo girtas vyras (gim. 1976 m.). Jam nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,70 prom.
Lapkričio 1 d. apie 2 val. 50 min. Kėdainių r., Krakių miestelyje, automobilį „Peugeot“ vairavo girta moteris (gimusi 1994 m.). Jai nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,60 prom.