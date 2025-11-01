Radus įtartiną daiktą, Raseinių r. buvo įvestas planas „Skydas“, ant kojų sukeltas „Aras“

Kaip pranešė Policijos departamentas, spalio 31 d. apie 14 val. 10 min. Raseinių r., Blinstrubiškių kaime, daugiabučio namo kieme, vyras (gim. 1977 m.) pastebėjo, kad ant jo automobilio „Volvo V50“ padėtas įtartinas daiktas, panašus į sprogmenį.
Kaip ir įprasta tokiais atvejais, atvykus policijos patruliams ir patvirtinus, kad daiktas įtartinas, buvo įvestas planas „Skydas“. Į įvykio vietą iškviesti ugniagesiai, greitosios pagalbos medikai ir išminuotojai, įvykio vieta atitverta.
Atvykę rinktinės „Aras“ pareigūnai nustatė, kad padėtas daiktas nėra sprogmuo.
Nepaisant to, kad išminuotojai nustatė, jog radinys nėra sprogmuo, policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto sprogmenų laikymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
planas SkydasRaseinių rajonasišminavimas
