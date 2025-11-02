Kaune su labai dideliu kiekiu kvaišalų įkliuvo vyras ir moteris – narkotikai rasti automobiliuose, namuose, slėptuvėse

Kaip pranešė Policijos departamentas, lapkričio 1 d. apie 9 val. 05 min. Kaune, Varnių g., buvo sustabdytas automobilis „Toyota Yaris“, kurį vairavo vyras (gim. 2005 m.).
Pas vairuotoją buvo rasti ir paimti 8 polietileniniai maišeliai su baltos spalvos milteliais. Įtariama, kad tai yra narkotinė medžiaga.
Vyro gyvenamame bute Kaune, Baltų pr., ir moters (gimusi 2005 m.) automobilyje BMW 740, kratų metu, rasta įvairių pakuočių su skirtingomis sintetinės kilmės, galimai narkotinėmis, medžiagomis.
Taip pat rasti užkasti trys paketėliai su sintetinės kilmės, galimai narkotine, medžiaga.
Abu įtariamieji uždaryti į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėto disponavimo labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno, siuntė, pardavė ar kitaip platino labai didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dešimties iki penkiolikos metų.
