Nuo policijos elektriniu motociklu Vilniaus centre sprukęs 16-metis trenkėsi į tarnybinį automobilį

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, lapkričio 2 d. apie 1 val. Vilniuje, Pylimo g., policijos pareigūnams nestojo stabdomas elektrinis motociklas, kurio vairuotojas chuliganiškai vairavo ir, padidinęs greitį, bandė pasprukti.
Persekiojimo metu elektrinis motociklas atsitrenkė į Vilniaus apskrities VPK tarnybinio automobilio „VW Transporter“ priekinę dalį.
Motociklo vairuotojas (gim. 2009 m.), suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Pradėta administracinio nusižengimo teisena dėl neaklusimo sustabdyti transporto priemonę.
Administracinių nusižengimų kodeksas nurodo, kad nepaklusimas uniformuoto policijos pareigūno teisėtam, aiškiai išreikštam nustatytą tvarką atitinkančiam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę, užtraukia baudą vairuotojams nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.
gaudynės nepilnametis elektrinis motociklas
