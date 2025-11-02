Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
Lietuvos dienaKriminalai

Nuo policijos elektriniu motociklu Vilniaus centre sprukęs 16-metis trenkėsi į tarnybinį automobilį

2025 m. lapkričio 2 d. 08:33
Lrytas.lt
Po trumpų gaudynių Vilniuje sulaikytas 16-metis, kuris elektriniu motociklu bandė sprukti nuo pareigūnų. Nepilnametis sulaikytas po to, kai sukėlė avariją - trenkėsi į policijos automobilį.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, lapkričio 2 d. apie 1 val. Vilniuje, Pylimo g., policijos pareigūnams nestojo stabdomas elektrinis motociklas, kurio vairuotojas chuliganiškai vairavo ir, padidinęs greitį, bandė pasprukti.
Persekiojimo metu elektrinis motociklas atsitrenkė į Vilniaus apskrities VPK tarnybinio automobilio „VW Transporter“ priekinę dalį.
Motociklo vairuotojas (gim. 2009 m.), suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Pradėta administracinio nusižengimo teisena dėl neaklusimo sustabdyti transporto priemonę.
Administracinių nusižengimų kodeksas nurodo, kad nepaklusimas uniformuoto policijos pareigūno teisėtam, aiškiai išreikštam nustatytą tvarką atitinkančiam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę, užtraukia baudą vairuotojams nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.
gaudynėsnepilnametiselektrinis motociklas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.