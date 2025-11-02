Panevėžyje smarkiai sumuštas nepilnametis – bendraamžis smurtautojas sulaikytas, jo bendras ieškomas

Kaip pranešė Panevėžio apskrities VPK, lapkričio 1 d. apie 11 val. 40 min. moteris (gimusi 1980 m.) pranešė, kad lapkričio 1 d. apie 4 val. Panevėžyje, Respublikos g., prie pastato, nepilnametis (gim. 2008 m.) kartu su kol kas nenustatytu bendru sumušė nepilnametį (gim. 2008 m.).
Nukentėjęs vaikinas dėl patirtų sužalojimų gydomas Vilniaus ligoninėje.
Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas nepilnametis (gim. 2008 m.) sulaikytas.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
smurtas prieš vaikąPanevėžysnepilnamečiai
