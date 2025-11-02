Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaKriminalai

Panevėžyje smarkiai sumuštas nepilnametis – bendraamžis smurtautojas sulaikytas, jo bendras ieškomas

2025 m. lapkričio 2 d. 09:20
Lrytas.lt
Panevėžio policija tiria incidentą, kuomet buvo smarkiai sumuštas nepilnametis. Nukentėjęs jaunuolis gydomas Vilniaus ligoninėje, bendraamžis smurtautojas sulaikytas, o jo bendras ieškomas.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Panevėžio apskrities VPK, lapkričio 1 d. apie 11 val. 40 min. moteris (gimusi 1980 m.) pranešė, kad lapkričio 1 d. apie 4 val. Panevėžyje, Respublikos g., prie pastato, nepilnametis (gim. 2008 m.) kartu su kol kas nenustatytu bendru sumušė nepilnametį (gim. 2008 m.).
Nukentėjęs vaikinas dėl patirtų sužalojimų gydomas Vilniaus ligoninėje.
Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas nepilnametis (gim. 2008 m.) sulaikytas.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
smurtas prieš vaikąPanevėžysnepilnamečiai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.