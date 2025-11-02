Lrytas Premium prenumerata tik
Paauglių konfliktas Šiauliuose: lėkė policija ir greitoji, medikų pagalbos reikėjo 2 nepilnamečiams

2025 m. lapkričio 2 d. 16:25
Šiaulių policija sekmadienio pavakare pradėjo aiškintis paauglių konfliktą, po kurio medikų pagalbos prireikė dviem paaugliams. Juos greitosios pagalbos medikai išsivežė į ligoninę.
Kaip Lrytas informavo įvykio liudininkai, incidentas apie 16 val. įvyko Beržynėlio parke Dainų rajone.
Liudininkų dėmesį patraukė staiga į parką su švyturėliais ir sirenomis atskubėję greitosios pagalbos medikai ir policijos pareigūnai.
Pasak liudininkų, greitosios pagalbos medikai parke neužsibuvo, jie į ligoninę išvežė mažiausiai vieną nepilnametį.
Kaip Lrytas informavo Šiaulių apskrities VPK atstovė Aušra Plonytė-Kucharevė, policija ir medikai į Beržynėlio parką skubėjo dėl čia kilusio paauglių konflikto. Po jo medikų pagalbos prireikė dviem paaugliams.
„Pareigūnai pradėjo rinkti informaciją ir aiškinasi, kas čia įvyko. Viskas kol kas labai šviežia, tad daugiau informacijos kol kas pateikti negaliu“, – sakė policijos atstovė.
