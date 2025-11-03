Šalčininkų rajone pasieniečiai nutupdė skraidyklę su baltarusiškais rūkalais

Sekmadienio naktį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Purvėnų pasienio užkardos pareigūnai ties Daugidonių kaimu (Šalčininkų r.) pastebėjo iš Baltarusijos į Lietuvą skrendantį bepilotį orlaivį su prikabintu kroviniu. Pasieniečiai skubiai panaudojo tarnybinį antidroną, kurio paveikta skraidyklė nukrito.
VSAT pareigūnai nedelsdami išvyko į tikėtiną įvykio vietą, blokavo pažeidimo rajoną. Atlikdami detalią vietovės apžiūrą, pasieniečiai miško masyve ties Naniškių kaimu (Šalčininkų r.) aptiko nutupdytą savadarbę skraidyklę su prie jos pritvirtintu paketu.
Bespalve polietileno plėvele apvyniotame ryšulyje rasta 750 pakelių (1,5 standartinės dėžės) cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis. Rūkalų vertė, įskaitant visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 3 892 eurai.
Dėl akcizais apmokestinamų prekių įgijimo ir gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką Purvėnų pasienio užkardoje pradėta administracinio nusižengimo teisena. Šioje užkardoje laikinai saugomi skraidyklė ir cigaretės.
Šiemet per daugiau kaip 10 mėnesių pasieniečiai perėmė 51 droną, iš Baltarusijos skraidinusį rūkalų krovinius. Pernai per visus metus VSAT pareigūnai nutupdė 54 tokias bepilotes skraidykles su baltarusiškomis cigaretėmis.
