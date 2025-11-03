Lrytas Premium prenumerata tik
Kriminalai

Vilniuje vagių grobiu tapo elektrinis dviratis

2025 m. lapkričio 3 d. 09:39
Lrytas.lt
Sekmadienį sostinės policijos pareigūnai gavo pranešimą apie elektrinio dviračio vagystę.
Elektrinio dviračio „Engwe M20“ apie 15 val. 20 min. buvo pasigesta Kalvarijų gatvėje.
Dėl vagystės padaryta žala – 1 085 eurai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
