2025 m. lapkričio 3 d. 09:43
Vilniuje vyrą užpuolęs plėšikas pagrobė piniginę
2025 m. lapkričio 3 d. 09:43
Lrytas.lt
Sekmadienį Vilniuje nuo plėšiko nukentėjo vyras (gim. 1987 m.).
Šis vyras Palydovo gatvėje buvo užpultas 18 val. 35 min.
Užpuolikas pagrobė piniginę su pinigais, asmens dokumentais, banko mokėjimo kortelėmis. Nuostolis – apie 240 eurų.
Dėl plėšimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
