Buvęs Kauno teisėjas G. Čekanauskas nuteistas už prekybą poveikiu

Jam skirta 20 tūkst. eurų bauda. Įskaičiavus dvi suėmime teisėjo praleistas paras, skirta galutinė 19,4 tūkst. eurų bauda.
Anksčiau Vilniaus apygardos teismas G. Čekanauską dėl prekybos poveikiu buvo išteisinęs kaip nepadariusį veikos, turinčios nusikaltimo požymių. Tačiau aukštesnės instancijos teismas šį nuosprendį panaikino ir bylą grąžino tam pačiam teismui nagrinėti iš naujo.
Kaltinimai G. Čekanauskui grindžiami su teisėsauga bendradarbiaujančio ir valstybės saugomo buvusio advokato Drąsučio Zagrecko parodymais.
Atskirta iš didelės korupcijos bylos
Prokuratūra tuometinio Regionų apygardos administracinio teismo teisėjo G. Čekanausko bylą teismui perdavė 2021 m. balandį. Šis teisėjas dirbo Kaune.
Ši byla yra atskirta iš didelės apimties bylos, susijusios su aukšto rango teisėjų, advokatų ir kitų asmenų galimai padarytomis korupcinio pobūdžio nusikalstamomis veikomis.
Kaip anksčiau skelbė prokuratūra, G. Čekanauskas buvo kaltinamas pažadėjęs paveikti tuometį Kauno apygardos teismo teisėją Rimą Šviriną, kad šis savo nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje priimtų palankų sprendimą ir atidėtų laisvės atėmimo bausmės vykdymą Giedriui Valatkevičiui. Vyras buvo inkriminuota prekyba žmonėmis – 16 ir 18 metų vaikinų išnaudojimas, jam grėsė reali laisvės atėmimo bausmė.
Teisėsaugos teigimu, G. Valatkevičius, ne kartą tarėsi, planavo ir derino su savo advokatu D. Zagrecku, kaip galėtų pasiūlyti, pažadėti, susitarti duoti ir vėliau davė 17 tūkst. eurų kyšį, kad šis, pasinaudodamas savo pažintimis ir kita tikėtina įtaka, paveiktų Kauno apygardos teismo teisėją, nagrinėsiantį G. Valatkevičiaus baudžiamąją bylą.
G. Valatkevičius buvo teisiamas ir kartu su eksteisėju G. Čekanausku. Subendrinęs visas bausmes už kitus nusikaltimus su bausme už prekybą poveikiu, Vilniaus apygardos teismas antradienį G. Valatkevičiui paskyrė galutinę 6 metų ir 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.
Manoma, kad tam, jog G. Valatkevičius išvengtų realios laisvės atėmimo bausmės iš viso skirta 17 tūkst. eurų – 2 tūkst. eurų svarstyta perduoti G. Čekanauskui už tarpininkavimą, likusius galbūt prekybos žmonėmis bylą nagrinėjančiam teisėjui. Šiuos pinigus G. Valatkevičius iš Druskininkų atvežė į biurą Vilniuje tuometiniam savo advokatui D. Zagreckui.
D. Zagreckas ir G. Čekanauskas buvo pažįstami, anksčiau jie buvo kurso draugai.
Susipažinęs su pranešimu apie įtarimą, D. Zagreckas vėliau parašė pareiškimą, kad pripažįsta padaręs pareiškime apie įtarimą nurodytas nusikalstamas veikas, tai yra papirkimą ir piktnaudžiavimą savo kliento naudai.
„G. Čekanauskui pasiūliau 10–15 tūkst. eurų tikslu paveikti teisėją R. Šviriną. Dėl padarytų veikų nuoširdžiai gailiuosi bei pasižadu aktyviai padėti atskleisti šias nusikalstamas veikas“, – prisipažinime rašė advokatas.
Po metų prokuroras priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą D. Zagreckui, nes jis aktyviai padėjo atskleisti organizuotų grupių padarytas nusikalstamas veikas ir atleisti advokatą nuo baudžiamosios atsakomybės.
