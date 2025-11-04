Policija pranešė, jog spalio 31-osios popietę, apie 14 val. 30 min., 28 metų Modestas Mitrulevičius išėjo iš draugo namų Druskininkuose į parduotuvę. Šiek tiek vėliau vaizdo kameros jį užfiksavo šiame mieste, Neravų gatvėje esančioje „Lidl“ parduotuvėje ir M. K. Čiurlionio gatvėje, netoli prekybos centro „Aidas“.
Nuo to laiko M. Mitrulevičiaus buvimo vieta nėra žinoma, susisiekti su juo nepavyksta. Portalo Lrytas žiniomis, filmuota medžiaga liudija, jog jis buvo atsidūręs šalia Neravų miško, netoli „Eglės“sanatorijos.
M. Mitrulevičius yra Alytaus gyventojas. Jis buvo atvykęs į svečius pas savo draugą, gyvenantį Druskininkuose. Tačiau duomenų, kad po apsilankymo pas draugą būtų sugrįžęs į Alytų, nėra.
Dėl M. Mitrulevičiaus paieškos artimieji į policiją kreipėsi lapkričio 1 dieną.
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komsisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Kristina Janulevičienė naujienų portalui Lrytas pranešė, jog vyksta intensyvi dingusiojo paieška – dirba policijos kinologai su tarnybiniais šunimis, buvo pakelti dronai, peržiūrimos viešose vietose įrengtos vaizdo kameros, vyksta liudininkų apklausos.
Tačiau paieškos miške ir kitose vietovėse kol kas nesėkmingos – mįslingai prapuolusio vyro surasti nepavyksta.
Pareigūnai tikrina visas įmanomas versijas – smurto, nelaimingo atsitikimo, staigios ligos, savižudybės.
Duomenų, kad jaunuolis prieš dingimą būtų sulaukęs grasinimų ar būtų susipykęs su draugu, nėra.
Policija išplatino ir informaciją apie M. Mitrulevičiaus požymius:
„Buvo apsirengęs juodos spalvos striuke iki kelių, dėvėjo pilką kepurę, avėjo juodais batais, kelnės tamsios. Kairė akis pakraujavusi, raudona.
Ką nors žinančius apie šio asmens buvimo vietą, prašome pranešti tel. 0 611 21255 arba policijai Nr.112“.
dingo vyrasDruskininkaimiškas
