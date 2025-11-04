Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos diena

Gargžduose pavogtas automobilis su 68 dujų balionais

2025 m. lapkričio 4 d. 08:42
Gargždų policija aiškinasi, kas buvo pavogęs automobilį su 68 dujų balionais. Dingęs anksti ryte, automobilis tą pačią dieną buvo surastas, vagys buvo pasprukę.
Kaip pranešė Policijos departamentas, lapkričio 3 d. apie 6 val. Klaipėdos r., Gargžduose, pastebėta, kad pavogtas automobilis „Citroen Jumper“ (pagamintas 2012 m.) su jame buvusiais 68 vnt. dujų balionais ir 2 vnt. suktukų.
Tą pačią dieną Klaipėdos r., Gargžduose, minėtas automobilis surastas.
Automobilio ir jame esančių daiktų vertė apie 10 000 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas atvirai pagrobė svetimą turtą arba viešoje vietoje pagrobė svetimą turtą iš asmens drabužių, rankinės ar kitokio nešulio (kišenvagystė), arba pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į transporto priemonę, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
VagystėKlaipėdos rajonasGargždai
