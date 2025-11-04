Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Lietuvos dienaKriminalai

Girtas ir beteisis vairuotojas Šilalės r. bandė sprukti nuo policijos, bet toli nenuvažiavo

2025 m. lapkričio 4 d. 08:34
Lrytas.lt
Šilalės rajone girtas ir beteisis vairuotojas stabdomas policijos pareigūnų nepakluso ir bandė pasprukti. Toli nuvažiuoti bėgliui nepavyko.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Tauragės apskrities VPK, lapkričio 3 d. apie 18 val. 55 min. Šilalės r., Kvėdarnos miestelyje, policijos pareigūnai stabdė automobilį „Volkswagen Passat“.
Automobilio vairuotojas nepakluso policijos pareigūnų teisėtiems reikalavimams sustoti ir bandė sprukti.
Policija praneša, kad po trumpo persekiojimo, automobilis buvo priverstinai sustabdytas tame pačiame Kvėdarnos miestelyje, žiedinėje Taikos g. bei Rietavo g. sankryžoje.
Paaiškėjo, kad automobilį vairavo girtas ir teisės vairuoti neturintis vyras (gim. 1979 m.). Jam nustatytas 2,87 prom. girtumas.
Vyras sulaikytas.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vairuotojui dabar be kita ko gresia ir iki metų kalėjimo.
girtas vairuotojasbeteisis vairuotojasgaudynės
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.