Girtas ir beteisis vairuotojas Šilalės r. bandė sprukti nuo policijos, bet toli nenuvažiavo

Kaip pranešė Tauragės apskrities VPK, lapkričio 3 d. apie 18 val. 55 min. Šilalės r., Kvėdarnos miestelyje, policijos pareigūnai stabdė automobilį „Volkswagen Passat“.
Automobilio vairuotojas nepakluso policijos pareigūnų teisėtiems reikalavimams sustoti ir bandė sprukti.
Policija praneša, kad po trumpo persekiojimo, automobilis buvo priverstinai sustabdytas tame pačiame Kvėdarnos miestelyje, žiedinėje Taikos g. bei Rietavo g. sankryžoje.
Paaiškėjo, kad automobilį vairavo girtas ir teisės vairuoti neturintis vyras (gim. 1979 m.). Jam nustatytas 2,87 prom. girtumas.
Vyras sulaikytas.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vairuotojui dabar be kita ko gresia ir iki metų kalėjimo.
girtas vairuotojasbeteisis vairuotojasgaudynės
Rodyti daugiau žymių