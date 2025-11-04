Keturi šiauliečiai, iš kontrabandininko pavogę didelį kiekį kokaino, keliauja aiškintis į teismą

Šiaulių apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė Violeta Bartušienė surašė kaltinamąjį aktą ir šią baudžiamąją bylą perdavė teismui.
Ikiteisminį tyrimą atlikę Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai nustatė, kad kaltinamasis M.A., būdamas Nyderlandų Karalystėje, 2023 metų birželį neteisėtai įgijo labai didelį kiekį – 343 g narkotinės medžiagos (kokaino), kurią paslėpė kompiuterinio žaidimo konsolėje.
Turimais duomenimis, kaltinamasis konsolę įdėjo į lagaminą bei, suradęs siuntas gabenančią įmonę, suorganizavo šio lagamino pargabenimą į Lietuvą.
Manoma, kad lagaminą konkrečioje vietoje Šiauliuose turėjo paimti pagal išankstinį susitarimą kartu veikiantis žmogus.
Surinkta duomenų, kad kiti kaltinamieji, žinantys apie iš užsienio pargabenamus narkotikus, ryžosi juos pavogti. Įtariama, kad L.U. ir M.B. su A.B., veikdami bendrininkų grupėje, rado kitą žmogų, kuris galėtų iš siuntas gabenančios įmonės paimti lagaminą.
L.U. siuntų įmonei pateikė naują telefono numerį, kurio savininkas atsiims siuntą. Taip siunta iš Kauno atkeliavo į Radviliškį, kur ją paėmė apie nusikalstamą veiką nežinantis kaltinamųjų surastas žmogus.
Tą patį vakarą policijos pareigūnai šį žmogų su narkotikais sulaikė važiuojant iš Radviliškio kaltinamųjų namų Šiauliuose link.
Ikiteisminio tyrimo metu M.B. namuose Šiauliuose rasti du šaunamieji ginklai ir 60 vnt. šaudmenų.
Baudžiamasis kodeksas už šiuos nusikaltimus numato laisvės atėmimą nuo 4 iki 18 metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Šiaulių apygardos teismui.
NarkotikaiKokainasŠiauliai
Rodyti daugiau žymių