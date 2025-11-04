Per apiplėšimą Vilniuje peiliu sužalotas vyras – iš ligoninės paspruko

Kaip pranešė Policijos departamentas, lapkričio 3 d. apie 23 val. 55 min. Vilniuje, V. Šopeno g., namo kieme, trys kol kas nenustatyti nusikaltėliai, bandydami įvykdyti plėšimą, peiliu sužalojo vyrą (gim. 1995 m.).
Nukentėjęs vyriškis buvo nuvežtas į ligoninę ir jos netrukus paspruko.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl plėšimo ir ieško plėšikų.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apiplėšė įsibrovęs į patalpą arba panaudojęs nešaunamąjį ginklą ar kitą daiktą, kuriuo galima žmogų žaloti, arba apiplėšė pagrobdamas didelės vertės svetimą turtą, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.
plėšimasVilniussužalojimas
