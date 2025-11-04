Per vieną dieną pasieniečiai sulaikė tris iš svetur parskridusius lietuvius, ieškomus tėvynėje

Du vyrus VSAT pareigūnai perdavė policijai, vienam – įteikė šaukimą prisistatyti pas antstolį.
Pirmadienio rytą Kauno oro uoste dirbantys VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai, tikrindami iš Jungtinės Karalystės, Londono, atskridusių keleivių dokumentus, nustatė, kad vieno jų, 28-erių raseiniškio, paiešką spalio 17 d. paskelbė Raseinių rajono policijos komisariatas.
Šis Raseinių rajone gyvenantis vyras teisiamas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Teisiamajam neatvykus į posėdį, kuriame nagrinėjama jo baudžiamoji byla, teismas priėmė nutartį vyrą atvesdinti. Nenustačius jo buvimo vietos, buvo paskelbta raseiniškio paieška.
Pasieniečiai vyrą sulaikė ir pristatė į Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto tarnybines patalpas. Informavus paieškos iniciatorių, sulaikytasis buvo perduotas Raseinių policijos konvojui.
Tą patį pirmadienį sostinės oro uoste nusileidus lėktuvui iš Kopenhagos, VSAT pareigūnai nustatė, kad vienas keleivių, 25-erių tauragiškis, kurį už vietos įstatymų pažeidimus danai deportavo, ieškomas Lietuvoje.
Šis jaunas vyras pernai vasarą iš privačios įmonės išsinuomojo automobilį „Volvo V40“, įsipareigodamas už jį mokėti kas mėnesį. Du mėnesius mokėjo, paskui nustojo, nuo pernai rugsėjo sutarties įsipareigojimų nevykdė, automobilio įmonei negrąžino.
Pasisavinęs jo žinioje esantį turtą, automobilį, įmonei padarė 9 943 eurų žalą. Dėl to 2024-ųjų lapkritį Klaipėdos apygardos prokuratūros Tauragės apylinkės prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Tauragiškiui neatvykstant į apklausas, prieš porą savaičių, spalio 21 d., Tauragės rajono policijos komisariatas paskelbė įtariamojo paiešką.
Pasieniečiai tauragiškį sulaikė ir atvesdino į Vilniaus oro uosto pasienio kontrolės punkto tarnybines patalpas. Informavę paieškos iniciatorių, įmonės automobilį pasisavinusį vyrą VSAT pareigūnai perdavė atvykusiam Tauragės policijos konvojui.
Pirmadienį Vilniaus oro uoste pasieniečiai sulaikė dar vieną kitu reisu iš Londono atskridusį keleivį, 44-erių Kauno rajono gyventoją. Britai įstatymus pažeidinėjusį vyrą deportavo iš savo šalies.
Atlikdami pasienio tikrinimus, VSAT pareigūnai nustatė, kad šio kauniečio paiešką daugiau kaip prieš metus, 2024-ųjų rugsėjį, paskelbė Kauno rajono policijos komisariatas. Būdamas nemenkas skolininkas, šis vyras nerodo pastangų išspręsti savo problemų.
Įteikę šaukimą nuvykti į antstolio kontorą, VSAT pareigūnai kaunietį paleido, o surinktą informaciją perdavė paieškos iniciatoriui.
Šiemet pasieniečiai sulaikė 718 asmenų (iš jų 525 – oro uostuose), kurių dėl įvairių nusikaltimų ar pažeidimų ieškojo Lietuvos bei užsienio teisėsaugos institucijos.
Iš sulaikytųjų dauguma, 628, buvo Lietuvos piliečiai. Rusijos pilietybę turėjo 37, Jungtinės Karalystės – 12, Latvijos – 9, Baltarusijos – 8, Moldovos – 4, Airijos ir Švedijos – po 3, Izraelio, Tadžikistano, Ukrainos ir Uzbekistano – po 2, likusieji 6 buvo dar šešių valstybių piliečiai.
Tarp 2024 m. sulaikytų 767 (iš jų 592 – oro uostuose) ieškomų asmenų irgi dominavo Lietuvos piliečiai – 705. 19 sulaikytųjų turėjo Jungtinės Karalystės pilietybę, 16 – Ukrainos, 6 – Baltarusijos, 4 – Rusijos, po 3 – Sakartvelo ir Moldovos, 2 – Airijos, likusieji 9 buvo kitų devynių valstybių piliečiai.
