Smurtingo gyvenimo atomazga – nuo vyro ne kartą nukentėjusi moteris miegančiam smurtautojui dūrė peiliu

Balandį moteris būdama apsvaigusi per patalynę dūrė miegančiam sugyventiniui – vėliau pati iškvietė greitąją pagalbą ir nusikaltimo gailėjosi.
Teismo duomenimis, kaltinamoji Ž. Krivickaitė šiuo metu nedirba, yra nevedusi, įgijusi pradinį išsilavinimą, deklaravusi savo gyvenamąją vietą Jonavos rajone. Anksčiau buvo teista, tačiau teistumas yra išnykęs.
Remiantis bylos medžiaga, Ž. Krivickaitė 2025 m. balandžio 11 d., apie 23.10 val., savo namuose – gyvenamajame pastate, Jonavos rajonoje, kambaryje, būdama apsvaigusi nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, tyčia vieną kartą dūrė peiliu lovoje miegančiam sugyventiniui J. N. į pilvo sritį ir padarė kiauryminę durtinę-pjautinę pilvo žaizdą su kraujo susikaupimu pilvaplėvės ertmėje bei plonųjų žarnų sužalojimu; tokiu būdu sunkiai sutrikdė bejėgiškoje būklėje buvusio savo šeimos nario J. N. sveikatą.
Dėl šių sužeidimų jai inkriminuojami kaltinimai sunkiu sveikatos sutrikdymu (pagal BK 135 str. 2 d. 2 ir 3 p.).
Teismas nustatė, jog pora kartu gyveno 24 metus, vedė bendrą ūkį kaip sugyventiniai. Santykiai buvo konfliktiški, vyras anksčiau smurtavo prieš kaltinamąją. Pora turėjo bendrų vaikų, tačiau jų neaugino.
Įvykio metu abu asmenys vartojo alkoholį – Ž. Krivickaitė prisiminė, jog kartu su sugyventiniu buvo išvykę į Jonavą išsigryninti pinigų ir įsigyti alkoholio.
Kaltinamoji teigė, jog viena pradėjo vartoti stiprų alų, o kai jo pritrūko, taksi automobiliu nuvyko nusipirkti dar alaus ir toliau gėrė.
Vėliau jos sugyventinis sugrįžo namo, tačiau ji neprisiminė, kaip ir kada jis sugrįžo. Ji atsiminė telefonu kalbėjusi su seserimi, pastaroji vėliau sakė per pokalbį girdėjusi, kad J. N. jai grasino.
Nukentėjusysis teisme liudijo, jog kartu vartojo alkoholį ir netrukus užmigo.
Tolimesnių įvykių Ž. Krivickaitė teismui išsamiai nenupasakojo – atsiminė tik momentą, kai „užgriuvo“ ant J.N. lovoje.
Kaltinamoji prisiminė buvusi prie lovos, rankose laikiusi peilį ir kai suvokė, jog „kažką dūrė“, peilį išmetė. Atsisukusi J. N. lovoje jau nebematė, todėl paėmė telefoną ir skambino numeriu 112.
Atvykę pareigūnai rado J. N. pas pusseserę, sužalotą, kraujuojantį, Ž. Krivickaitę – savo namelyje.
Ikiteisminio tyrimo metu aiškindama išpuolio motyvus, ji nurodė, jog vyras anksčiau prieš ją smurtavo.
„Kai dūriau, sakiau nukentėjusiajam – va, pajutai, kaip aš jaučiausi, kai mane badei“, –aiškino Ž. Krivickaitė.
Ž. Krivickaitė ikiteisminio tyrimo metu liudijo, kad J. N. jos atžvilgiu smurtavo ne kartą: buvo sužalojęs akį, sulaužęs kojas bei rankas.
Moteris į policiją ir medikus ne visada kreipdavosi, tačiau J. N. buvo už tai nuteistas ir atliko arešto bausmę.
Pastaruoju metu, jos teigimu, J. N. „buvo apsiraminęs“ ir prieš įvykį nesmurtavo, jokių tą dieną patirtų sužalojimų ji nenurodė.
Gailėjosi dėl įvykio
Duodama parodymus Ž. Krivickaitė visiškai pripažino savo kaltę, savo poelgį vertino neigiamai, pažymėjo, jog alkoholis turėjo lemiamą įtaką.
Kadangi moteris anksčiau teigė, jog vyras prieš ją smurtavo, išpuolio motyvu laikytinas emocinis atsakas į ilgalaikį smurtą santykiuose – tiesa, teismo vertinimu, to negalima laikyti pateisinimu.
Nukentėjusysis Ž. Krivickaitei atleido, prašė teismo skirti švelnesnę bausmę.
Teismas kvalifikavo nusikalstamą veiką pagal BK 135 str. 2 d. 2 ir 3 p., mat sveikata buvo sutrikdyta bejėgiškam asmeniui – išpuolio metu J. N. miegojo ir buvo apsvaigęs. Be to, sveikata buvo sutrikdyta šeimos nariui, kadangi pora ilgai gyveno kartu kaip sugyventiniai, turėjo bendrų vaikų ir bendrą ūkį.
Teismas nusprendė, jog kaltinamoji veikė tiesioginė tyčia – sąmoningai smogė į gyvybiškai svarbią vietą.
„Kaltinamoji numatė, kad dūris į pilvą gali sukelti sunkų sveikatos sutrikdymą ir to siekė“, – pasisakė teismas.
Nustatytos dvi lengvinančios ir viena sunkinanti aplinkybė. Tarp lengvinančių aplinkybių – prisipažinimas ir nuoširdus gailėjimasis, operatyvus pagalbos iškvietimas, sumažinęs padarinius. Sunkinanti aplinkybė – nusikalstama veika padaryta apsvaigus nuo alkoholio, tai turėjo tiesioginę įtaką veikos padarymui.
Priimdamas sprendimą, teismas rėmėsi įrodymų visuma – nukentėjusiojo ir liudytojų duotais parodymais, bei kitais surinktais įrodymais. Tarp šių įrodymų – teismo medicinos išvada, išvadoje konstatuota, jog vyro patirtas sužalojimas yra sunkus, nebūdinga savęs žalojimui.
Valstybinė teismo medicinos tarnyba nustatė, jog ant peilio ir antklodės buvo rastas J. N. kraujas, ant peilio rankenos rastas Ž. Krivickaitės DNR. Bendrąjame pagalbos centre buvo užfiksuotas įrašas, kuriame moteris praneša apie dūrį.
Paskyrė gana švelnią bausmę
Įvertinus visas aplinkybes, Kauno apygardos teismo teisėja Jūratė Petraškienė kaltinamajai paskyrė dvejų metų terminuoto laisvės atėmimo bausmę.
Iki nuosprendžio vykdymo pradžios paliktos galioti Ž. Krivickaitei paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir įsipareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigose.
Taip pat teismas visiškai patenkino Kauno teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį, taip iš Ž. Krivickaitės Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos priteisiant 3 677,84 Eur Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui nukentėjusiojo J. N. gydymo išlaidoms atlyginti.
Tiesa, pati Ž. Krivickaitė teismui teigė, jog neturinti galimybių atlyginti ieškinio – šiuo metu ji nedirba, nekilnojamojo turto neturi, pati teigė, jog gyvena savo sodo namelyje, įsigytame „iš našlaičių pašalpos“.
Kauno apygardos teismo nuosprendis nėra įsiteisėjęs, per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.