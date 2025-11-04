Villniaus policija ieško žmogaus persekiojimu įtarto vyro – jį užfiksavo kameros

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto žmogaus persekiojimo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 148¹ str. 1 d.).
Tyrimo metu gautas vaizdo stebėjimo kamerų įrašas, kuriame užfiksuotas vyras, galimai padaręs šią nusikalstamą veiką.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – atpažinus nuotraukoje užfiksuotą vyrą, prašytume susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyresniąja tyrėja Simona Tetianec, tel. +370 672 20 847, el. paštu simona.tetianec@policija.lt, arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.