Villniaus policija ieško žmogaus persekiojimu įtarto vyro – jį užfiksavo kameros

2025 m. lapkričio 4 d. 14:51
Vilniaus AVPK
Sostinės policijos paeigūnai prašo visuomenės pagalbos nustatant nusikaltimu įtarto vyro tapatybę.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto žmogaus persekiojimo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 148¹ str. 1 d.).
Tyrimo metu gautas vaizdo stebėjimo kamerų įrašas, kuriame užfiksuotas vyras, galimai padaręs šią nusikalstamą veiką.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – atpažinus nuotraukoje užfiksuotą vyrą, prašytume susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyresniąja tyrėja Simona Tetianec, tel. +370 672 20 847, el. paštu simona.tetianec@policija.lt, arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
