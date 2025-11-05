Orai
2025 m. lapkričio 5 d. 08:57
Alytuje vagių grobiu tapo „Lexus RX450H“ – žala siekia 30 000 eurų
2025 m. lapkričio 5 d. 08:57
Lrytas.lt
Antradienį Alytuje policija gavo pranešimą apie apie automobilio „Lexus RX450H“.
Šio 2018 metais pagaminto automobilio jo savininkas Alytuje, Jaunimo gatvės, namo kieme, neberado 9 val.
Dėl vagystės padaryta – 30 000 eurų žala.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Alytus
Policija
Vagystė
